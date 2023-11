Napoli, che macello: non solo Osimhen, vola via un altro top

Victor Osimhen non è l’unico dei pilastri di gioco del Napoli a saltare la sfida di campionato contro l’Empoli, l’ultima prima della sosta di novembre: ecco chi mancherà.

L’appuntamento che il Napoli si era dato con Victor Osimhen, alle prese con una lesione di medio grado al bicipite femorale della gamba destra, era a Bergamo.

Secondo le stime di guarigione, il nigeriano sarebbe stato a disposizione circa un mese dopo lo stop, quindi dopo la pausa Nazionali di novembre.

Nel frattempo il bomber azzurro è stato anche in Nigeria, dove in realtà si trova ancora adesso, per risolvere delle questioni familiari. Una distanza dal Napoli che dovrebbe essergli servita per ricompattare alcuni tasselli della sua vita privata oltre che per recuperare dall’infortunio.

La società ne attende il ritorno in città contestualmente alla sfida contro l’Union Berlino di Champions League, sebbene non ci siano ancora delle certezze. Pare, tuttavia, che si possa già annunciare una data più corretta circa il rientro sul terreno di gioco.

Probabilmente la prossima volta sarà al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid per la gara in programma il prossimo 29 novembre, la penultima del Gruppo C di Champions League.

I progressi circa la lesione sono stati più lenti del previsto, perciò non si vogliono bruciare i tempi e correre il rischio della ricaduta, sopratutto in una fase così significativa del campionato.

Appena rientrato a Castel Volturno, comunque, Victor Osimhen si sottoporrà a nuovi accertamenti per capire l’entità dell’infortunio e riprenderà il lavoro personalizzato. Contro l’Empoli, quindi, è certo che non ci sarà ma mister Rudi Garcia dovrà considerare anche un’altra assenza di lusso.

Non solo Osimhen, un altro giocatore azzurro salterà Napoli-Empoli

Si tratta di Amir Rrahmani. Secondo le informazioni riferite dal ‘Corriere dello Sport’, per il difensore kosovaro la sosta Nazionali inizierà prima del previsto. Il calciatore ci sarà in Champions League per Napoli-Union Berlino, ma non potrà rispondere presente in campionato. Infatti, partirà subito dopo la gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della competizione internazionale.

Non accompagnerà il resto della squadra per la preparazione al match della domenica alle 12:300 allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Empoli, poiché la UEFA ha predisposto in calendario proprio per domenica la gara tra Kosovo e Israele, poiché trattasi di un recupero del match valido per le qualificazioni europee.

Inizialmente era in calendario per il 15 ottobre e ma poi fu rinviato per questioni di sicurezza a causa del conflitto sulla Striscia di Gaza. La gara sarà recuperata e il Napoli ha dovuto cedere dinanzi alla situazione non ordinaria.