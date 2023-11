Scossone sulla panchina di una Big: si ritira a fine campionato

Questa big potrebbe ben presto andare incontro ad uno scossone non indifferente. Si parla di un cambio in panchina a dir poco clamoroso

I campionati esteri sono iniziati ormai come tutte le restanti leghe d’Europa, ma non senza qualche difficoltà tecnica. Doveroso ricordare infatti i casi di Ajax e Lione, che stanno attraversando probabilmente il loro peggior stato di forma degli ultimi anni. Per quanto il tempo a disposizione per rimediare sia ancora più che sufficiente, ci sono non poche perplessità dietro l’operato di queste squadre.

Tuttavia, per quanto concerne i cambi in panchina, non sempre c’entrano i risultati negativi e le soddisfazioni mancate.

Ci troviamo in Premier League, campionato dove gli allenatori di talento sono numerosi. Basti pensare allo stesso Pep Guardiola, autore di un memorabile triplete. Per non parlare di volti altrettanto noti e riconosciuti come Klopp e Arteta, che da anni ormai si danno battaglia per il titolo.

Altri allenatori invece, per quanto siano meno notiziabili, riescono comunque a fare la loro egregia figura. Uno di questi potrebbe clamorosamente abbandonare la panchina alla fine della stagione. La squadra in questione è il West Ham, che a prescindere dall’annata con molta probabilità potrebbe doversi ritrovare a cambiare direzione tecnica.

Caos in Premier: cambio in panchina clamoroso

A guidare gli Hammers da qualche stagione a questa parte c’è David Moyes, allenatore che al club londinese ha dedicato ormai svariati anni di carriera e onorato servizio. Stando a quanto sostiene il Daily Mail, questa potrebbe essere addirittura l’ultima stagione da allenatore per il tecnico del club. Il suo interesse principale sembrerebbe essere quello di ricoprire dei ruoli nei vertici UEFA, lasciando così il club.

Si tratta di uno sbocco professionale che in tanti riconoscono come molto valido, per quanto il vuoto nel cuore dei tifosi sarà incolmabile.

Per l’allenatore scozzese potrebbero non c’entrare i risultati, considerando soprattutto la recente vittoria della Conference League ai danni della Fiorentina.

Così, l’allenatore potrebbe lasciare la sua squadra dopo 6 anni di carriera, in un percorso che ha sempre previsto una crescita graduale e costante nel corso del tempo.

Ad oggi gli Hammers si trovano in dodicesima posizione in campionato, con uno score negativo di tre sconfitte di fila. Si spera dunque che il club riesca a sollevarsi, così da chiudere questo capitolo nel migliore dei modi. Senza alcun rancore, e con la consapevolezza di aver sempre dato il massimo in ogni aspetto.