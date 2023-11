Addio Inter a gennaio: bastano 10 milioni

L’Inter potrebbe dire addio al calciatore durante il calciomercato di gennaio: la cifra in ballo è solo di 10 milioni di euro

Come ogni anno, il calciomercato invernale si avvicina e serve soprattutto alle squadre che non hanno ottenuto i risultati sperati nella prima parte di stagione.

Tra queste, almeno per il momento, non c’è l’Inter che, dopo aver fatto la voce grossa in Champions League e aver già strappato il pass per gli ottavi di finale, è capolista in campionato e non ha intenzione di cedere il passo.

Eppure qualcosa ancora manca nello scacchiere nerazzurro e probabilmente si tratta di un altro bomber. Lautaro Martinez e Marcus Thuram stanno facendo gli straordinari e non deludono le attese, ma Marko Arnautovic è ancora a secco – anche per colpa dei problemi fisici – e Alexis Sanchez ha realizzato solo un gol.

Per questo, l’idea di arrivare a un altro attaccante non ha abbandonato la testa della dirigenza, e soprattutto se si tratta di Mehdi Taremi, obiettivo di lungo corso di Marotta e Ausilio. Con il passare delle settimane, però, la strada per arrivare all’iraniano del Porto è sempre più impervia e la sfida potrebbe andare a favore di un’altra big europea dalla capacità economica enorme.

L’Inter dice addio a Taremi: risuonano le sirene dalla Premier League

A proposito di squadre in difficoltà, che devono riparare a gennaio, il Manchester United qualcosa dovrà fare per dare una svolta alla stagione.

I Red Devils continuano a non trovare continuità nei risultati e Erik ten Hag è continuamente in discussione. A prescindere dal progetto dell’allenatore e dai suoi frutti, la dirigenza si sta convincendo di affiancare un altro bomber a Hojlund, possibilmente più esperto e senza spendere cifre folli. Come conferma ‘teamtalk’, il profilo giusto potrebbe essere proprio quello di Taremi.

In scadenza di contratto con il Porto a giugno 2024, i Red Devils potrebbero puntarci già a gennaio, versando nelle casse del club iberico solo 10 milioni di euro, meno della metà rispetto a quanto chiesto la scorsa estate.

L’iraniano chiede, invece, uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione, che non è poco, ma neanche molto per le capacità dello United. Vista la difficoltà nel rintracciare calciatori di caratura internazionale senza spendere troppo, gli inglesi potrebbero decidere di chiudere al più presto l’affare, e bruciando sul tempo anche Inter e Milan.