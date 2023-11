Elisabetta Canalis, trasparenze mozzafiato: si vede (quasi) tutto

Elisabetta Canalis è da sempre una delle modelle italiane più amate dal pubblico: gli scatti che pubblica sui social ne sono la dimostrazione, visti i commenti positivi che riceve quotidianamente

Nel corso della sua carriera, sia come modella che come conduttrice, Elisabetta Canalis è sempre stata apprezzata dal pubblico, che la ritiene ancora oggi una delle celebrità più belle in Italia.

La carriera nel mondo dello spettacolo per Elisabetta inizia nel lontano 1999, quando partecipa a due noti programmi come ‘Telegatti’ e ‘Striscia la notizia’: in quest’ultimo resta fino al 2002, affiancando la collega bionda Maddalena Corvaglia.

Sempre nel 2022 posa per il calendario della rivista ‘G2’, mentre l’anno successivo posa senza veli per Max, diventando inoltre valletta nel programma calcistico ‘Controcampo’.

Non sono mancate ovviamente apparizioni sul grande schermo, visto che Elisabetta ha preso parte a pellicole come “La fidanzata di papà” e al cinepanettone ‘Natale a New York’.

Sentimentalmente le storie più note sono quelle con l’ex calciatore Christian Vieri e con il divo di Hollywood George Clooney.

Nel 2014, presso la splendida località di Alghero, sposa il chirurgo americano Brian Perri: l’anno successivo Elisabetta da alla luce la primogenita della coppia Skyler Eva.

Dopo dieci anni di matrimonio, la coppia ha annunciato la definitiva separazione. Nonostante i molti impegni, oggi Elisabetta è sempre più attiva sui social, dove condivide con i fan sia momenti di vita professionale che privata. Il suo profilo Instagram ha ormai toccato i tre milioni e mezzo di follower.

Elisabetta Canalis toglie il respiro, si vede quasi tutto: fan senza parole

Questo dimostra quanto ancora oggi Elisabetta sia amata dal pubblico, nonostante il tempo che passa. Il merito, ovviamente, va anche ad una bellezza travolgente, che la showgirl mette in mostra in ogni singolo scatto pubblicato. Uno degli ultimi contenuti postati non ha ovviamente fatto eccezione, con i fan che non hanno potuto far altro che ammirare restando senza parole.

Nella foto in questione possiamo ammirarla posare per Calzedonia, con indosso una tuta trasparente di pizzo nera.

A catturare l’occhio del pubblico è proprio la trasparenza, che mette in risalto un fisico statuario e delle forme da togliere il fiato.

Il contenuto ha fatto il boom di like, con i fan che non hanno perso tempo nel farsi sentire nei commenti dimostrandole tutto l’apprezzamento possibile. Il consiglio è quello di continuare a seguirla, perché siamo certi che continuerà a stupire con scatti sempre più roventi.