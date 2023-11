Marotta accerchiato da Juve e Newcastle: incubo bianconero

Obiettivo di mercato per l’Inter, ma Marotta dovrà superarsi per spuntarla sulla foltissima concorrenza che si prospetta all’orizzonte

L’Inter resta tra le più attive sul calciomercato, sia in vista di gennaio che della prossima estate. Il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi avrà bisogno tra non molto tempo di una svecchiata. Per sopperire alla mancanza di budget, Marotta ha chiuso infatti diversi colpi dalla carta d’identità non più verdissima.

Ecco perchè in questo momento sul taccuino dell’Inter ci sono soprattutto nomi di giocatori in rampa di lancio. I giovani però attirano sempre molti interessamenti e sarà tutt’altro che semplice arrivare agli obiettivi stabiliti.

Marotta dovrà quindi tirare fuori tutta la sua esperienza per riuscire a trovare i giocatori adatti alla rosa e soprattutto alla portata dei fondi a disposizione per il mercato.

In particolare sul mercato sono i difensori centrali ad essere merce rara. Uno dei grandi obiettivi dell’Inter ha attirato gli occhi di veramente tante squadre. Si tratta di Tiago Djalo, giocatore attualmente in forza al Lille.

Il ragazzo ex Sporting Cp e Milan è ad oggi ancora fermo dopo un grave infortunio al ginocchio. Nelle ultime due stagioni ha però messo in mostra tutte le sue qualità e la riabilitazione sembra procedere nel migliore dei modi.

Newcastle e Juventus mettono i bastoni fra le ruote dell’Inter

Difensore portoghese capace di giocare sia centralmente che sulle corsie, il contratto in scadenza aggiunge solo un ulteriore motivo per tentare il colpaccio. Per l’Inter, tuttavia, non sarà semplice. Il Newcastle infatti negli ultimi mesi ha intensificato l’interesse nei confronti di Djalo. Per i magpies il profilo è adatto per alzare il livello dopo aver raggiunto l’anno scorso la qualificazione in Champions League.

Un’altra opzione porta sempre alla maglia bianconera. La Juventus infatti vorrebbe Djalò per affiancare Bremer e Gatti. Anche considerando che per Rugani e Danilo l’età avanza inesorabilmente.

Djalò permetterebbe di portare avanti il processo di rinnovamento inaugurato in estate con l’addio di un veterano come Bonucci. Sullo sfondo però tantissimi altri club come Atletico Madrid o Barcellona, che si sono segnate il nome del portoghese sul taccuino.

Non sarà per nulla semplice per Marotta quindi portare a casa il tanto desiderato Djalò.

L’interessamento di Newcastle e Juventus è molto forte e la presenza di un club di Premier League spaventa inesorabilmente le altre pretendenti. Lo strapotere economico può infatti permettere lo scippo. Ne sa qualcosa il Milan, che qualche anno fa ha perso Botman nello stesso modo.