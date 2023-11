Serie A, che tegola: il bomber fuori fino al 2024

Pessima notizia per un club di Serie A, l’attaccante finisce fuori fino all’anno nuovo e non potrà dare il suo contributo.

Con la dodicesima giornata di Serie A, si sono definite ancor di più le gerarchie nella massima categoria italiana. La graduatoria si sta dipanando e stanno anche emergendo le sorprese per quanto riguarda questa stagione. Tutto però può sempre cambiare molto in fretta, talvolta basta poco per costringere un club a un cambio repentino di piani.

Il Bologna è sicuramente un club che sta facendo parlare molto di sé. Con Thiago Motta i felsinei sembrano aver fatto un salto in avanti a livello di ambizioni.

L’ex tecnico spezzino sta infatti facendo maturare ulteriormente un gruppo che quest’anno sembra potersi giocare una qualificazione in Conference League.

Non sarà però un obiettivo facile, ecco perchè sul mercato la proprietà di Saputo ha messo comunque budget per qualche acquisto.

Il dt Giovanni Sartori ha usato i fondi sia per rimpiazzare Arnautovic che per allungare la profondità della rosa di Thiago Motta.

Il direttore ha concluso acquisti anche onerosi, come quello di Jesper Karlsson. Arrivato dall’AZ Alkmaar per ben 11 milioni di euro, l’olandese si è anche preso la 10 sulle spalle come dichiarazione di intenti. Sul più bello però, quando il processo di integrazione in rosa sembrava ultimato, ecco la tegola.

Il Bologna perde il suo dieci, Karlsson va ko

Il nazionale svedese (14 presenze e 5 gol) si è infatti dovuto fermare e l’esito degli esami parla di uno stop bello lungo. Karlsson infatti è finito in infermeria a causa di una lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero per un infortunio del genere sono di circa 6 settimane. L’ex AZ Alkmaar quindi tornerà a disposizione solo nel 2024 e dovrà così lavorare nuovamente per tornare in forma.

Una brutta notizia per Thiago Motta, che su Karlsson comunque, come la società, puntava molto in ottica futuro immediato. Il suo è stato infatti l’acquisto più oneroso della sessione e tutte le parti erano al lavoro per far sì che potesse presto diventare centrale nel progetto.

Ora un lungo stop, che inevitabilmente non giova alle ambizioni di un Bologna che in questa stagione vuole fare uno step in avanti.

L’infortunio di un elemento con le prospettive di crescita di Karlsson era una notizia che Thiago Motta sperava di non ricevere. Karlsson aveva chiuso la sua esperienza all’AZ con 124 presenze, 46 gol e 33 assist.

Adesso il Bologna spera che il ragazzo possa tornare più forte dall’infortunio, perchè vuole contare al più presto su quei numeri che avevano permesso all’esterno offensivo di finire sotto la lente di ingrandimento di tanti club.