Ossessione da 60 milioni: affare tutto bianconero

Il mercato non dorme mai e i gioielli della Juventus restano elementi molto apprezzati. Nei prossimi mesi una trattativa potrebbe scaldarsi

In casa Juventus ultimamente si pensa tanto al calciomercato. Nella sessione estiva, d’altronde, la sensazione è che ci sia stato un qualcosa di incompiuto. I gioielli sono finita nella lista dei possibili partenti, ma sono rimasti tutti alla corte di Allegri. In entrata invece c’è stato il solo Weah. In questi giorni Giuntoli sta sistemando alcuni contratti e ci sono alcune situazioni rimaste nell’aria che potrebbero prendere corpo più avanti.

I gioielli come Vlahovic e Chiesa infatti continuano a piacere in giro per l’Europa. La Juventus infatti in campionato si sta dimostrando squadra che potrebbe ambire alla lotta per lo Scudetto. L’assenza delle coppe però inevitabilmente rende la maglia della Juve meno appettibile di prima e con l’offerta giusta qualcuno dei pezzi da novanta potrebbe partire, anche a gennaio.

Una cessione grossa che permetterebbe comunque di reinvestire i soldi poi in entrata per completare la rosa a disposizione di Allegri. Quindi un addio che potrebbe anche non essere visto di cattivo occhio dalla società. L’indiziato numero uno sembra essere Federico Chiesa, che ha il contratto in scadenza nella prossima stagione. La trattativa per il rinnovo non decolla e quindi le pretendenti potrebbero affondare il colpo.

La Juventus potrebbe lasciar andare Chiesa

I club interessati sembrano essere quelli della Premier League. Quelle inglesi sono le società con il potere economico maggiore e quindi possono venire incontro alle richieste degli altri club più facilmente. Chiesa è partito forte, tornando a mettere in mostra certe qualità che erano un po’ finite in secondo piano dopo i gravi infortuni che lo hanno bloccato.

Attualmente la squadra che sembra rimasta sulla pista Chiesa è il Newcastle di Tonali. A caccia dei rinforzi giusti per restare in alto nel calcio europeo, i Magpies sono pronti a presentare la loro offerta alla Juventus.

Dopo aver conquistato la qualificazione alla Champions League l’anno scorso, i bianconeri vogliono giocatori giovani ma già esperti per rinforzare la rosa di Howe. Dopo Tonali, quindi, un altro italiano potrebbe arrivare nella terra d’Albione.

Il Newcastle è pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro per assicurarsi Chiesa.

Una cifra molto corposa, che potrebbe far cedere la Juventus, soprattutto se il tanto anelato rinnovo non dovesse arrivare. Alla finestra restano Arsenal e Chelsea, che hanno già pensato all’ex Fiorentina in estate, ma potrebbero non aver bisogno subito di un giocatore così. I Magpies invece vogliono restare in alto e hanno bisogno di rinforzi, presto quindi la proposta potrebbe giungere in quel di Torino.