Allegri “cavallo vincente”: il retroscena a Capannelle

Momento magico per Massimiliano Allegri sotto tutti punti di vista: che retroscena a Capannelle, il tecnico della Juventus sa solo vincere

La Juventus sta vivendo un’ottima prima parte di stagione ed alla terza sosta per le nazionali, l’ultima del 2023, si ritrova al secondo posto in classifica a solo due lunghezze dall’Inter capolista e che affronterà allo Stadium proprio al termine della pausa.

Senza il ‘problema’ delle coppe europee, i bianconeri sono i seri candidati per lo scudetto assieme ai nerazzurri ed i tifosi sognano di tornare sul tetto d’Italia dopo due anni molto difficili per tanti motivi.

Cerca riscatto anche Massimiliano Allegri, a lungo criticato per il suo gioco. Il tecnico si sta prendendo la sua rivincita quest’anno e la sua Juventus sembra essere quasi imbattibile.

Il club bianconero non si distinguerà certo per il suo gioco, ma dietro soffre pochissimo e ciò gli consente di portare a casa i risultati con lo sforzo minimo.

Il “corto muso” è sempre stato una delle peculiarità di Allegri, al quale non dispiace vincere così, sebbene ai tifosi non vada a genio difendere un risultato minimo considerato il potenziale della rosa.

Ad ogni modo, i risultati stanno dando ragione ad Allegri che sta vivendo un momento magico e non solo a livello calcistico. L’allenatore bianconero può infatti sorridere anche per un altro motivo, motivo che arriva dall’Ippodromo Capannelle.

Allegri è un grandissimo amante dell’ippica e spesso, nelle conferenze stampa pre e post partita, ha utilizzato metafore che richiamavano al mondo dei cavalli. Il “corto muso” è quasi diventato il suo mantra.

Juventus, altra vittoria per Allegri: che retroscena a Capannelle

Dopo la quinta vittoria consecutiva in campionato contro il Cagliari, Allegri ha potuto esultare per un altro successo, quello ottenuto all’Ippodromo Capannelle dal suo cavallo Fly by Bly. L’equino, montato dal fantino Mario Sanna, ha conquistato il Premio De Giovine, maiden per i due anni sui 1800 metri.

Assieme a degli amici, Allegri ha creato una propria scuderia chiamata Alma Racing e si sta togliendo davvero molte soddisfazioni visto che il suo cavallo sta ottenendo eccellenti risultati nell’ultimo periodo. Risultati che vanno di pari passo con quelli della Juventus, ciò gli permette di essere sempre vincitore, sia che si tratti di una partita di calcio, sia di una corsa equestre.

Il retroscena ha fatto sorridere i tanti tifosi bianconeri che, però, si augurano che al termine della stagione anche la loro squadra possa festeggiare qualcosa, ovvero lo Scudetto.