Cecilia Rodriguez provoca: Instagram in tilt

Cecilia Rodriguez abbaglia i suoi fan, gli ultimi scatti che arrivano da Parigi confermano l’ottimo stato di forma della sorella d’arte.

Modella e influencer ormai affermata, Cecilia Rodriguez continua a convincere il pubblico con scatti di qualità che giungono ancora una volta dalla capitale francese.

La sua carriera prosegue per il meglio, è diventata un punto di riferimento importante nel mondo social e il numero dei fan in crescita lo conferma. Cecilia Rodriguez è un’influencer virale, le sue foto sono spesso tra le più cercate nel mondo del web.

La sorella minore di Belen si conferma come protagonista, l’ottimo momento di forma è evidente dagli ultimi scatti. Cecilia è sempre determinata, la sua carriera da modella prosegue a gonfie vele e trova spesso l’ispirazione a Parigi, chiamata dai migliori marchi per esprimere tutta la sua bellezza.

La modella argentina è ancora protagonista sui social, ogni notifica per i fan è un motivo in più per esultare. L’estate è finita da un pezzo, le foto in costume hanno lasciato spazio a quelle dove è un po’ più coperta ma non per questo meno irresistibile.

La sorella d’arte sa come convincere il pubblico, la sua linea spicca in maniera decisiva: Cecilia è un sogno per i fan.

Cecilia, scatti d’arte che ammaliano i fan

L’abito nero ne mette in rilevanza un fisico pressoché perfetto, asciutto e senza un filo di grasso da mostrare. Cecilia convince per la sua linea, provoca come non mai direttamente da Parigi. Immersa nella capitale francese, la sera si fa sempre più vibrante con una presenza come Cecilia Rodriguez, ormai di casa a Parigi e pronta sempre a stupire.

L’abito nero con ombelico scoperto le fa guadagnare sempre più posizioni, il web considera Cecilia ormai una sorta di diva, quasi al pari della sorella Belen. I numeri confermano come in casa Rodriguez il pubblico non manca mai, sui social conviene seguirle in ogni loro attività.

Belen Rodriguez ha superato i 10 milioni di fan, invece Cecilia ha 4,7 milioni di followers su Instagram: numeri davvero di tutto rispetto. Il momento è d’oro, meglio sfruttarlo a dovere con le due sorelle davvero scatenate in questo periodo.

Belen posta scatti dalle Maldive facendo parlare soprattutto le pagine di gossip, la storia d’amore con Elio Lorenzoni prosegue da sei mesi e si parla addirittura di matrimonio. Cecilia è legatissima a Ignazio Moser e continua a incantare il pubblico italiano con decisione.