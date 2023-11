Il Chelsea si è già stancato di lui: erede nerazzurro

Scorrono i titoli di coda sull’avventura di uno degli ultimi arrivati al Chelsea: il suo erede è un nerazzurro

Con un pirotecnico 4-4 a ‘Stamford Bridge’ nell’ultimo turno di Premier, il Chelsea ha bloccato la fuga del Manchester City. La squadra di Guardiola non ha quindi approfittato in pieno dello stop del Tottenham, che ha frenato sul campo del Wolverhampton.

I campioni d’Inghilterra in carica sono comunque in testa alla Premier League, mentre gli Spurs, ora terzi, cedono la piazza d’onore alla coppia formata dall’Arsenal, , e dal Liverpool,

I ‘Gunners’ hanno vinto all’Emirates Stadium per 3-1 contro il fanalino di coda Burnleyche, mentre i ‘Reds’ hanno regolato per 3-0 sempre in caso il Brentford.

Nonostante il pari con thrilling contro il Manchester City, con il definitivo 4-4 acciuffato dal Chelsea al 95′ grazie al rigore trasformato da Cole Palmer, i ‘Blues’ galleggiano sempre a metà classifica.

Stagione finora al di sotto delle aspettative dell’ambiziosa dirigenza del club londinese, che per scongiurare il rischio di un’annata anonima dopo il flop della passata stagione non intende lesinare risorse neanche nella finestra di calciomercato di gennaio.

Non una buona notizia per i tifosi nerazzurri, dal momento che il Chelsea, già stanco dopo pochi mesi di uno degli ultimi arrivati, ha individuato il suo erede in un nerazzurro.

Scatta così l’allarme rosso, pardon, blue in casa nerazzurra. Ma a stare all’erta non sono i tifosi dell’Inter, bensì quelli dell’Atalanta.

Il Chelsea si è già stancato di Sanchez: Carnesecchi possibile suo erede

Il Chelsea si è già pentito della scelta di aver puntato per il ruolo di portiere su Robert Sanchez, arrivato in estate dal Brighton. Adesso è orientato a silurare lo spagnolo già a gennaio e, per il suo sostituto, ha messo nel mirino anche Marco Carnesecchi dell’Atalanta.

Chiuso da Juan Musso, il titolare del ruolo, fin qui Carnesecchi ha racimolato solo 4 apparizioni totali. Tuttavia il classe 2000 orobico è un portiere di sicuro affidamento, come ha dimostrato nella scorsa stagione quando, difendendo i pali della porta della Cremonese poi retrocessa, è stato tra i pochi grigiorossi a salvarsi in termini di prestazioni individuali.

Certo, il salto dal nerazzurro dell’Atalanta al blue del Chelsea non è di quelli da far a cuor leggero: potrebbe far svoltare la sua carriera oppure bruciarla.

Ma Carnesecchi ha le qualità tecniche e caratteriali per imporsi nel campionato più competitivo e, perciò, più bello e avvincente del mondo.

Non ci resta che pazientare qualche settimana per sapere se sarà proprio l’ex Cremonese a raccogliere l’eventuale eredità del numero 1 del Chelsea, Robert Sanchez.