Dani Alves, non c’è pace: il campione rischia la carriera, le indagini parlano chiaro

Le prove e le testimonianze raccolte nel corso delle indagini sono contro Dani Alves: l’ex Juventus e Barcellona rischia la fine della carriera

Dani Alves con 43 trofei in bacheca è il secondo calciatore con il maggior numero di titoli conquistati, dietro solo a Lionel Messi che poche settimane fa ha vinto l’ottavo Pallone d’Oro.

Considerato tra i migliori terzini di tutti i tempi, l’ex, tra le altre, del Barcellona, del Paris Saint-Germain e della Juventus, rientra nell’esclusivo club dei calciatori con almeno 1000 partite ufficiali giocate.

Una carriera prestigiosa, dunque, che rischia di terminare in maniera ingloriosa, nel peggiore dei modi possibili.

L’ex Juve, con i cui colori si è laureato campione d’Italia nella stagione 2016-17, è dietro le sbarre dallo scorso 20 gennaio e rischia di rimanerci per un lungo periodo visto che è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Barcellona per il reato di violenza sessuale.

Dani Alves, dunque, andrà a processo: a decretarlo la Corte del Tribunale di Barcellona al termine di una lunga indagine scattata dopo che una ragazza spagnola di 23anni ha denunciato di essere stata stuprata, la notte del 30 dicembre del 2022, dall’ex terzino del Barcellona, con cui ha alzato al cielo tre ‘Coppe dalle grandi orecchie’, nel privé di un locale di Barcellona, il ‘Sutton Club‘.

Dani Alves rinviato a giudizio: rischia fino a 10 anni di carcere

Accusa che la Corte del Tribunale catalano ha giudicato sussistente sulla base delle prove e delle testimonianze raccolte che coincidono con le dichiarazioni della 23enne. Inoltre, sono emerse delle incongruenze nella ricostruzione dei fatti dell’ex Barcellona e Juventus che si proclama innocente descrivendo il rapporto sessuale consumatosi nel privé del ‘Sutton Club’ come consenziente.

Anche in una recente intervista l’ex terzino della Selecao ha ribadito di aver preventivamente concordato il rapporto sessuale con la presunta vittima tanto da precisare di avere la ‘coscienza pulita‘ e di dover chiedere scusa solo alla moglie.

Versione che i giudici catalani non ritengono fondata, motivo per il quale hanno disposto di mandare l’ex Juventus e Barcellona a processo dove rischia una pena tra gli 8 e i 10 anni di carcere a meno che non raggiunga un accordo con la vittima e con la pubblica accusa per il patteggiamento.

Come detto, il classe 1983 è detenuto, dallo scorso 20 gennaio, nel carcere catalano di Brians 2 dove attende di sapere quando verrà calendarizzato il processo, la partita più importante e difficile della sua vita dato che quest’ultima potrebbe porre termine in maniera ignominiosa alla sua gloriosa carriera.