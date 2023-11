Kayla Simmons, il selfie riaccende Instagram: scollatura esagerata

Celebrità di livello intercontinentale, Kayla Simmons divulga sue foto e filmati tramite l’utilizzo di Instagram. Ciononostante, parecchie persone ancora non l’hanno vista in campo in quanto pallavolista

Kayla Simmons si è di recente elevata ad influencer di caratura mondiale grazie ad una lungimirante fruizione di social come TikTok e Instagram, piattaforme sulle quali i suoi profili annoverano migliaia di migliaia di follower. Gli utenti possono ammirare i suoi svariati contenuti pubblicati in maniera assidua.

Proprio nell’anno in cui un genio assoluto dello sport come Marco Van Basten si ritira dalle competizioni agonistiche, un altro nasce sull’altra sponda dell’Atlantico, a Gainesville in Florida. Simmons diventa un asso sportivo già in giovane età, si iscrive per tanto alla Marshall University, ambiente nel quale può maturare nel relativo club di volley della lega NCAA.

Contemporaneamente, Simmons avvia la propria attività internettiana. Intende infatti assurgere alla notorietà a tutti i costi e già in quegli anni il suo seguito lievitare sui social in modo considerevole. Il tutto parte in maniera estemporanea, ma con il passare del tempo si rivela essere la strada più rapida e meno ripida per raggiungere la fama.

Come purtroppo spesso accade, questa veloce scalata le porta addosso l’invidia di alcuni che cercano di darle un freno. Certi insegnanti ai tempi della scuola le hanno teso un agguato, imponendole la cancellazione dei suoi profili e delle app sabotandola. La scusa addotta fu che i suoi scatti risultassero inopportuni…

La tenacia e la caparbietà di Simmons le impediscono però di accettare un tale sopruso, disprezzando le circostanze che si erano andate delineando. Non voleva subire ritorsioni in ambito sportivo continuando a praticare la tanto bramata pallavolo ma al contempo non voleva sottostare a diktat di persone bigotte, incapaci di accettare il suo fisico.

Irremovibile: non si fa condizionare dai detrattori

Fortunatamente, facendo ricorso alla sua enorme forza d’animo e di volontà, è riuscita a mettere in atto un’eroica resistenza non facendosi influenzare da quel che i benpensanti credevano di lei. La sua perseveranza nella proposta pubblica della sua immagine ha continuato a fare proseliti e alla fine anche i detrattori si sono dovuti ricredere.

Una volta terminata la pandemia che ha imperversato in tutto il globo terracqueo, Simmons ha scelto di trasferirsi nel Regno Unito, a Londra. Una scelta compiuta anche per continuare a mietere successi sul web. Nella scorsa primavera si è inoltre concessa un breve soggiorno in Francia. La pallavolista desiderava tanto concedere ai propri fan un suo scatto dinnanzi alla Torre Eiffel.

Terminata l’estate, dopo una breve parentesi di nuovo in Florida per ricongiungersi con i parenti, la Simmons si è ritirata in un silenzio social della durata di svariate settimane, cosa che ha suscitato preoccupazione in chi la segue assiduamente. Fortunatamente “l’emergenza” è rientrata con l’ultimo selfie pubblicato, con il quale ha “riacceso” il proprio Instagram rasserenando gli animi di chi attendeva sue notizie.