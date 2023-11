Roma, Mourinho sorride: ecco quando torna Smalling

Finalmente una buona notizia per il tecnico portoghese, sulla via del ritorno il centrale inglese. Le ultimissime

Riavere a disposizione un giocatore come Smalling è fondamentale per la Roma e per Mourinho. L’infiammazione al ginocchio lo ha tenuto fermo praticamente tre mesi, ma ora si vede la luce in fondo al tunnel.

Il rendimento della Roma fino a questo momento è stato a dir poco altalenante. Prima un avvio orribile, con un solo punto conquistato tra Salernitana, Verona e Milan, poi una striscia di risultati utili e infine la doppia delusione di San Siro e derby.

Si perché contro l’Inter è arrivata una sconfitta meritatissima e molto più netta di quanto non dica l’1-0 finale, mentre con la Lazio ci si attendeva qualcosa di più di uno scialbo 0-0, senza tirare quasi mai in porta.

Ad incidere sulle prestazioni della squadra di Mourinho ci sono senza dubbio le assenze e la scarsa condizione dei giocatori più importanti della rosa.

Dybala ha recuperato da poco e si vede, Renato Sanches è ancora un fantasma e non può offrire un contributo credibile, Pellegrini e Smalling mancano da tempo.

Proprio il centrale inglese è la questione più spinosa, visto che per lui non si conoscono i tempi di recupero. L’infiammazione al tendine del ginocchio va avanti da oltre due mesi e mezzo e fino a questo momento non si è vista ancora la luce in fondo al tunnel.

Roma, Smalling pronto a tornare: Mourinho conta di averlo a disposizione per Sassuolo e Bologna

Una buona notizia per Mourinho è arrivata. però, propriodall’ultima visita che Smalling ha effettuato nei giorni scorsi a Villa Stuart. Come riportato da Il Messaggero, il centrale inglese ha accettato di sottoporsi ad una terapia anti infiammatoria che potrebbe permettergli di tornare in campo tra 2-3 settimane. La Roma spera di averlo a disposizione per le sfide con Sassuolo e Bologna, dopo la sosta per le Nazionali.

Un recupero decisivo nello scacchiere di Mourinho che senza l’ex United ha sempre faticato, anche lo scorso anno. L’idea che sta circolando a Trigoria è comunque quella di testare la sua condizione e capire bene il da farsi.

Non è da escludere infatti una possibile cessione a gennaio, con l’Arabia Saudita che è sempre alla finestra, sin dalla scorsa estate. Con la cessione di Smalling Tiago Pinto potrebbe poi accontentare Mourinho con l’acquisto di Dier dal Tottenham, gradito al tecnico portoghese.

