Inter, il grande ex è un mistero: cosa è successo

Il suo apporto è stato finora nullo, Simone Inzaghi comincia a fare delle valutazioni: cosa è successo a uno degli acquisti più chiacchierati dell’estate scorsa?

Il prossimo 26 novembre è una data da cerchiare in rosso per l’Inter: all’Allianz Stadium la squadra di Simone Inzaghi cercherà di mettere a segno la prima vera e propria fuga stagionale affrontando una delle squadre più in forma in questo momento come la Juventus di Massimiliano Allegri.

Sebbene manchino meno di due settimane, in casa Inter e Juve non si fa altro che parlare di questo match, uno dei piu importanti di tutto il girone di andata.

Non sarà facile per la formazione nerazzurra mettere in difficoltà la retroguardia bianconera, una delle più attrezzate di questo campionato. Inzaghi di sicuro cercherà di avere a disposizione tutti gli uomini di cui necessita per affrontare al meglio la sfida di Torino.

Tra questi non dovrebbe esserci ancora uno dei grandi ex della partita, il colombiano Juan Cuadrado, il cui cammino a Milano è stato piuttosto deludente complice anche quel fastidio al tendine che non gli lascia tregua.

Il tecnico piacentino dovrà capire se l’esterno sudamericano riuscirà quantomeno ad allenarsi con il gruppo.

Inter, mistero Cuadrado: come sta il colombiano?

L’ultima apparizione con la maglia dell’Inter del grande ex bianconero risale allo scorso 7 ottobre (Inter-Bologna), quindi parliamo oramai di più di un mese di assenza. Un alone di mistero sembra circondare le sue condizioni fisiche: il recupero del colombiano procede a rilento per via dell’infiammazione al tendine d’Achille della gamba destra che lo tormenta da mesi.

Inzaghi, da sempre un grande estimatore del colombiano, non ha potuto ancora adoperarlo per far rifiatare Denzel Dumfries: l’olandese nelle ultime settimane le ha disputate quasi tutte dal primo minuto, complice anche il fatto che Matteo Darmian sta giocando con costanza tra i tre di difesa.

Inzaghi dovrà ancora fare a meno del colombiano e contro la Juventus non è in programma una sua convocazione, salvo miracoli dell’ultimo minuto.

Finora, tra Serie A e Champions League, Cuadrado ha giocato soltanto 97 minuti (quattro presenze in totale, tutte tra l’altro da subentrato). Lui rimane convinto di poter recuperare dal guaio fisico, ma per il momento non esistono tempistiche certe sul suo ritorno in campo. Se Cuadrado dovesse continuare a non dare certezze sul suo recupero, ecco che a gennaio Marotta e Ausilio potrebbero tornare sul mercato per prendere un suo sostituto.