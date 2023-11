Totti-Spalletti, quel dialogo inconfondibile: il retroscena

Pace fatta tra Totti e Spalletti dopo 6 anni e mezzo. Baci e abbracci all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Ecco cosa si sono detti i protagonisti

Quella tra Francesco Totti e Luciano Spalletti è una storia d’amore ricca di alti e bassi. L’attuale tecnico della Nazionale ha allenato la Roma in due periodi differenti. La sua ultima avventura nella Capitale è terminata con il burrascoso strappo con Totti e il ritiro del Pupone. I due non si erano più parlati da quel momento, ma qualche settimana fa il numero 10 in un’intervista a Il Corriere della Sera aveva espresso il desiderio di incontrare di nuovo Spalletti. Poi l’incontro organizzato in diretta tv da Fiorello.

I due hanno donato una bellissima giornata ai tanti bambini ricoverati al Bambino Gesù, ospedale pediatrico di Roma. Con loro c’era anche il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzi, Gravina e Gigi Buffon.

Spalletti e Totti si sono abbracciati e il mister toscano al momento del saluto gli ha detto: “Vieni qui, fatti dare un abbraccio dalla parte del cuore“. Una scena che ha fatto piacere anche ad alcuni tifosi romanisti che da tempo speravano in una pace tra i due. Mentre a molti ancora non è andata giù la gestione di Totti nell’ultimo anno di carriera da parte di Spalletti.

Totti-Spalletti: pace fatta. Ecco cosa hanno detto dopo l’abbraccio al Bambino Gesù

Francesco Totti e Luciano Spalletti sono stati protagonisti di una serata bellissima che ha donato felicità e serenità a dei bambini. I pazienti dell’ospedale hanno fatto tantissimi regali ai due. A Totti hanno regalato una maglia con un numero 10 e la scritta: “Per sempre”. E lui ha ringraziato scherzando: “Ao, ma è XXL”.

Risate per tutti, anche per Spalletti, che ha ricevuto una coppa di cartone. L’ex capitano giallorosso ha parlato anche dopo l’evento: “Non poteva esserci occasione migliore per ritrovarci. Se questo momento lo doniamo a qualcuno è ancora meglio: le cose non le dobbiamo fare per noi, ma per gli altri”.

Pace fatta quindi tra loro due e ora Spalletti può pensare solo ed esclusivamente alla Nazionale che deve essere protagonista ai prossimi Europei. Mentre Totti spera ancora un ritorno alla Roma. Vorrebbe fare il direttore tecnico ma al momento i Friedkin non lo hanno chiamato. Lui continua a sentirsi costantemente con Mourinho che però non ha voce in capitolo in queste decisioni. Ad oggi, il suo ritorno a Trigoria è distante.