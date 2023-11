Ingaggio più alto o addio: la Juve lo aspetta gratis

La Juventus tiene d’occhio il calciomercato per colpi anche da fare a giugno, gli svincolati infatti potrebbero essere un’ottima soluzione per alcune sostituzioni in rosa a basso costo

Occhi sempre attenti sul mercato in casa Juventus. Oltre ai colpi necessari nel mercato di gennaio, Giuntoli studia già da subito per farsi trovare pronto per il prossimo giugno.

Ci sono infatti diversi elementi in bilico in rosa. Da Rabiot a Chiesa, passando per Alex Sandro e Vlahovic, sono tanti i rinnovi di contratto in ballo per rinsaldare il gruppo a disposizione di Allegri e ripartire con il progetto.

In base a come andranno le trattative per prolungare gli accordi, la Juventus sta quindi monitorando il calciomercato per tenere in caldo gli eventuali sostituti, da chiudere in inverno o in chiusra di stagione.

Il budget infatti è risicato e bisogna farsi trovare pronti, bloccando se necessario l’occasione giusta al momento giusto. In questo senso le discussioni degli altri club con i propri tesserati in ottica contratto potrebbero stavolta essere l’assist da sfruttare.

Andando a prendere un parametro zero infatti Giuntoli risparmierebbe sul cartellino e potrebbe sfruttare in parte quella fetta di monte stipendi liberata da chi andrà in scadenza.

Gli occhi del direttore tecnico vanno verso la Spagna. In casa Atletico Madrid infatti potrebbe esserci uno dei nomi adatti allo scopo. I Colchoneros sono infatti alle prese con il rinnovo di Mario Hermoso.

La Juventus studia Hermoso, rinnovo con l’Atletico in salita

Il difensore spagnolo non sembra essere un elemento imprescindibile nello scacchiere di Simeone. Il Cholo lo sta infatti usando in questi anni a corrente alternata, talvolta è titolare inamovibile, mentre in altri periodi viene relegato facilmente in panchina. In questo periodo il nativo di Madrid sta sfruttando il grave infortunio di Reinildo Mandava per trovare spazio.

Il suo contratto è in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo non procedono per il meglio. Hermoso infatti vorrebbe un ritocco verso l’alto. L’Atletico Madrid invece vorrebbe un accordo andando a ribassare l’ingaggio. Ecco che il classe 1995 potrebbe così cambiare maglia, magari affrontando la sua prima avventura fuori dai confini spagnoli.

Hermoso infatti per caratteristiche sarebbe in casa Juventus il sostituto perfetto di Alex Sandro. Capace sia di giocare sulla fascia sinistra che al centro, garantirebbe ad Allegri esperienza e il giusto tasso di duttilità. Quasi 150 presenze con l’Atletico e con 24 gettoni in Champions League, il ragazzo scuola Real Madrid ha tutte le caratteristiche che servono per essere un colpo da Vecchia Signora. Ora sta a Giuntoli capire quando sarà il caso di affondare con forza per chiudere il colpo.