Ingiusto e vergognoso: l’esonero è immediato

A seguito dell’ennesimo e affrettato avvicendamento in panchina avvenuto negli ultimi giorni, assistiamo ad una netta presa di posizione in favore dell’allenatore cacciato

“L’esonero è una sconfitta per tutti”. Questo è uno dei mantra che si sente sovente ripetere, consegnato assieme ad una sequela di dichiarazioni preconfezionate e incellofanate, da parte di abbottonatissimi tesserati di un club, non appena il tecnico viene cacciato per la penuria di risultati.

Non è il caso del Napoli, almeno fino a questo momento. Approfittando della sosta del campionato, atta a favorire la pausa per le Nazionali, il presidente del club scudettato Aurelio De Laurentiis ha saggiamente pensato di dare il ben servito a Rudi Garcia per far tornare sulla panchina azzurra Walter Mazzarri, a distanza di dieci anni dal suo addio.

Tutti sorridenti: il presidente, il tecnico livornese che riprende a fare il proprio mestiere ad un anno e mezzo di distanza dall’ultima volta (esonerato a Cagliari), gli attuali giocatori in rosa, gli ex giocatori della formazione campana che ora possono snocciolare aneddoti. Nessuno però pensa a chi è stato messo alla porta…

A riservare un pensiero gentile nei confronti del trainer francese ci pensa un celebre opinionista ma di un’altra squadra. Stiamo parlando di Giuseppe Falcão, influencer di grido per quel che concerne i colori giallorossi della Roma. Giuseppe è infatti figlio di Paulo Roberto Falcão, soprannominato l’ottavo re di Roma.

In forza alla squadra capitolino tra l’inizio e la metà degli anni Ottanta, Falcão era perno centrale nel gioco qualitativo di quella che è stata la Roma più forte di sempre, sconfitta solo ai rigori nella finale di Champions del 1984 quando proprio lo stesso Falcão si rifiutò di battere un penalty.

Suo figlio Giuseppe è assiduo sostenitore della Lupa, nonché opinion leader in merito alle vicende relative alla squadra. Per questo su X ha voluto riservare un articolato ma gentile pensiero nei confronti di Rudi Garcia poiché non ha dimenticato le indelebili pagine di storia scritte dal transalpino tra il 2012 e il 2015.

Il pensiero del giovane Falcão

“Trovo assolutamente ingiusto e vergognoso il trattamento ricevuto da #RudiGarcia”. Inizia così la propria esternazione il buon Falcão. “Avrà le sue responsabilità, qualcosa non sarà andata perfettamente, ma è troppo facile prendersela sempre e solo con l’allenatore. Quando le responsabilità erano soprattutto di altri”.

Falcão passa poi ad analizzare le responsabilità di De Laurentiis: “Un allenatore mai sostenuto dal Presidente che fece subito capire che il francese era una scelta di ripiego dopo che altri tecnici gli avevano detto di no”.

Non solo. Falcão imputa qualche colpa anche a certi calciatori azzurri, tuttavia senza menzionare in maniera puntuale i nomi di coloro ai quali si riferisce: “Un allenatore che ha trovato una squadra con alcuni calciatori scarsamente professionali che non hanno dato mai l’impressione di impegnarsi al massimo”.

La chiosa finale è tutta riservata alla signorilità esibita da Garcia, in un contesto già così complicato in partenza: “Nonostante questo Rudi Garcia lascia Napoli al quarto posto in campionato e secondo nel suo girone di Champions League. Rudi Garcia si è comportato da signore, altri in questa storia assolutamente no”.