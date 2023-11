Torna dopo il grave infortunio: all’Inter per 6 milioni

L’Inter prepara l’offerta e prova ad anticipare la concorrenza: arriva un calciatore importante, ma l’affare può allargarsi

C’è un dossier che è da tempo sulla scrivania di Marotta e Ausilio, con dentro un biglietto aereo per chiudere una trattativa importante. L’Inter la tiene in caldo da tempo, non per motivi tecnici, perché il calciatore convince, e non solo i nerazzurri.

In più occasioni gli scout inviati dagli uomini di mercato dell’Inter hanno visto all’opera un giovane in Sudamerica, con relazioni molto interessanti sulla capacità di coprire diversi ruoli, ma soprattutto per una personalità in campo non comune ad altri calciatori così giovani.

L’ultima missione risale a pochi giorni fa, durante la finale della Coppa Libertadores fra Boca Juniors e Fluminense.

In occasione del match perso dagli Xeneizes, l’Inter ha osservato da vicino Valentin Barco, esterno sinistro classe 2004 che convince per una lunga lista di motivi. L

‘argentino gioca infatti sia da esterno basso puro che da quinto di centrocampo, e in alcune occasioni è stato impiegato anche da attaccante esterno.

Corsa, qualità e dribbling gli consentono di essere una pedina fondamentale per il Boca, ma anche un calciatore duttile, seguito da scout di tutta Europa e destinato a breve a fare il grande salto.

L’Inter ci pensa, e i 10 milioni per il cartellino non sono un problema, anche alla luce di un contratto che scadrà nel 2024.

Non c’è solo Barco però nel mirino nerazzurro. Anche un altro calciatore argentino piace al duo Marotta-Ausilio, e già a gennaio potrebbe arrivare un’offerta importante per portarlo in Serie A.

Inter, Barco e non solo: blitz in Argentina per Giay

L’obiettivo dell’Inter è rivedere qualcosa sulle corsie esterne. Un dato ormai chiaro, emerso anche dopo gli infortuni di Pavard e la condizione di Cuadrado, fermo da tempo ai box. La lista dei possibili obiettivi è quindi lunga, ma in casa nerazzurra vorrebbero puntare su un giovane in grado di farsi largo fin da subito nelle rotazioni di Inzaghi.

Per questo motivo, oltre a far visita al Boca, gli scout nerazzurri hanno seguito da vicino il San Lorenzo, e sono sulle tracce di Agustin Giay, 19enne laterale destro sul qualche c’era qualche punto interrogativo ormai cancellato dopo le recenti prestazioni.

L’esterno argentino ha infatti dovuto fare i conti con un infortunio ormai messo alle spalle, ed è ora nei radar di Marotta.

La valutazione è di circa 6 milioni di euro per un esterno a tutta fascia, dotato di grande fisico e corsa, e con caratteristiche molto gradite ad Inzaghi. La sensazione è che un tentativo possa essere fatto già a gennaio, anche alla luce delle dichiarazioni del calciatore.

Alla domanda sui suoi calciatori preferiti, Giay ha chiarito di ispirarsi ad Hakimi e Cuadrado, passato e presente dei nerazzurri. Il futuro, adesso, potrebbe essere affidato a lui.