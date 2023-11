Haaland alla Juventus: Pimenta ha avvisato il Manchester City

Lo straordinario attaccante norveegese non è poi così certo di restare a Manchester anche nei prossimi anni: c’è la rivelazione

Quando si parla di Erling Haaland, non serve usare troppe parole. Mai come in questo caso bastano i numeri a descrivere di che razza di fuoriclasse stiamo parlando. 69 gol in 71 presenze totali con la maglia del Manchester City bastano ed avanzano per poter dire che siamo di fronte all’attaccante centrale più forte del mondo.

Già protagonista di una stagione da urlo, la sua prima in Premier League, in cui ha vinto tutto quello che c’era da vincere sia in campo nazionale che continentale, il norvegese resta ovviamente, e perennemente, un obiettivo dei blasonati club europei. Quelli che, a differenza del City, hanno una storia fatta di Coppe dei Campioni e di tantissimi titoli conquistati in decenni di gloria.

Da quando la trattativa tra il PSG e il Real Madrid per Kylian Mbappé è naufragata con relativo indispettimento delle parti in causa, in molti sono convinti che il prossimo assalto di Florentino verrò portato proprio a casa City. L’ambizione del bomber è sconfinata: aver già ottenuto, al suo primo anno inglese, tanti titoli a livello collettivo ma anche individuale – lo scandinavo è stato ovviamente capocannoniere in campionato nel 2022/23 – potrebbe portarlo a voler provare una nuova esperienza.

Tra le pretendenti, oltre al club merengue, ci sono anche Barcellona, PSG, Chelsea e… Juventus. Già, è il tabloid inglese ‘The Sun’ a fare la straordinaria rivelazione, integrando il tutto con alcune interessantissime dichiarazioni di Rafaela Pimenta, che ha ereditato dal compianto Mino Raiola la procura dell’attaccante.

“Padrone del proprio destino”: Pimenta lancia la bomba su Haaland

“Erling è padrone del proprio destino, sempre. Farà sempre ciò che è bene per lui e per il Manchester City. Quando tutti saranno aperti a un cambiamento, questo accadrà. Erling sarà sempre rispettoso. Sicuramente il rispetto deve essere sia da parte del club che dei giocatori. Non ho dubbi che anche il City sarà corretto”, ha incalzato l’agente del bomber ai microfoni del tabloid britannico.

Poi la frase che ha lasciato intendere che il calciatore potrebbe volere ben presto un’altra sfida.”Erling è felice? Devi chiederlo a lui. E questo non significa il contrario. Non mi piace parlare per bocca degli altri. Io la vedo così, il risultato sportivo arriva quando le cose vanno bene. Quando c’è positività, armonia ed energia, le cose succedono”, ha concluso.

Insomma, da oggi anche la Juve, sebbene la concorrenza sia terribile, può sperare di iscriversi ad una corsa che sembrava potesse non partire mai. Del resto a Torino il rimpianto di non aver chiuso col Molde, nel 2017 l’affare che avrebbe portato un giovanissimo Haaland in Italia, è ancora vivo…

