Ilary-Totti, arriva una decisione inaspettata: stravolto di nuovo tutto

Dopo una diatriba che va avanti da mesi, arriva l’ultima sorprendente decisione che riguarda Ilary Blasi e Francesco Totti

La loro storia d’amore, col tempo trasformatasi in un ventennale matrimonio con prole, è stata tra le più seguite del mondo delle celebrità. Da quando si sono conosciuti e innamorati, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno fatto parlare di sé. Non sono mancati gossip e indiscrezioni varie, alle quali si sono opposti con la solidità di un sentimento e una famiglia affiatata.

Tuttavia, nell’ultimo anno l’intero equilibrio è stato stravolto dalla decisione di divorziare, la quale è stata seguita da un nuovo vincolo d’amore da parte dell’ex capitano della Roma e successivamente anche da parte della conduttrice televisiva.

Tribunali e diatribe varie hanno lasciato il posto a un periodo di relativa calma, subentrato soltanto nelle recenti settimane. Tuttavia, è parsa soltanto una breve pausa rispetto a quanto sta per accadere e che tutto il pubblico potrà osservare attraverso uno spioncino privilegiato: una serie Netflix.

Incredibile, ma vero. La protagonista di “Unica”, documentario firmato dalla piattaforma streaming, sarà proprio Ilary Blasi, della quale si ripercorrano attraverso il docufilm le tappe più importanti della vita della conduttrice romana.

Il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 24 novembre e il regista, Tommaso Deboni, ne ha parlato abbondantemente attraverso ‘Il Messaggero’, rilasciando alcune anticipazioni circa i contenuti di cui potrà fruire il pubblico interessato.

Ilary Blasi e Francesco Totti su Netflix: la novità inaspettata

Gran parte del docufilm girerà intorno alla fine del matrimonio fra la Blasi e l’ex giocatore. Nonostante ciò che si vedrà, la conduttrice romana ha ridotto all’osso le provocazioni. Ha tenuto per sé i particolari più privati, come conferma il regista: “La versione di lei è quella di una donna famosa che ha affrontato l’accaduto come qualunque altra. In molte si rivedranno in lei”. Chi si aspettava una Ilary Blasi versione battagliera, resterà quindi deluso. Pare che il proposito sia stato il contrario, ovvero quello di ritrovare anche pubblicamente la via della conciliazione.

Il set spazierà dalla casa di Ilary Blasi a un viaggio con gli amici. Posti meno vistosi possibile, perché si è cercato di non far capire l’accaduto per evitare intralci di ogni genere. Fra i protagonisti, oltre chiaramente il noto volto di Mediaset, si vedrà Melory Blasi, sorella di Ilary, e alcune persone che fanno parte del quotidiano della donna. Nessun contributo da parte dei figli. Tutti e tre erano ancora minorenni al momento delle riprese, quindi sarebbe stato necessario richiede anche il consenso paterno per mostrarli in video.