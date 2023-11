Michela Quattrociocche scintillante: sensualità ed eleganza da impazzire

Monarca assoluta dell’italica cinematografia giovanile a partire dal 2000 sino a fine decade, dopo la maternità ha ridotto drasticamente gli impegni lavorativi ma resta sempre personaggio di primo piano

Il momento è ormai arrivato: Michela Quattrociocche a dicembre compirà trentacinque anni. Nell’anno in cui il senatore Barack Obama è eletto come quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti d’America, la sua attività di attrice compie un drastico balzo in avanti aggiudicandosi il ruolo di “Niki Cavalli”, protagonista di Scusa ma ti chiamo amore. Il film quell’anno ha stabilito record di incassi grazie anche all’impeccabile regia di Federico Moccia, autore fra l’altro del libro dal quale il fim è tratto.

Alle porte del 2010, grazie anche alla grande considerazione guadagnata, si cimenta in una pellicola che soddisfi palati più fini rispetto al solo pubblico adolescenziale. Stiamo ovviamente parlando di Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, nel quale indossa le vesti di Marina Romani che le permette di brillare ben più di colleghi allora più rinomati quali Enrico Brignano e Giorgio Panariello.

Durante le riprese di questo film, Quattrociocche instaura una relazione di natura prettamente sentimentale con il collega Matteo Branciamore (all’epoca a sua volta giovane sulla cresta dell’onda), conosciuto anche come cantautore e per essere tra i volti di punta nella serie televisiva I Cesaroni, in onda su Canale 5.

Chiusa questa parentesi, Quattrociocche si unisce nel sacro vincolo del matrimonio con il calciatore romano Alberto Aquilani, in quegli anni pilastro del centrocampo della Fiorentina dopo poco soddisfacenti trascorsi con Liverpool, Juventus e Milan. La coppia mette al mondo Aurora, nata nella primavera 2011. Tre anni più tardi nasce invece la secondogenita Diamante.

Sebbene i loro fan non avessero ravvisato evidenti fratture, nel bel mezzo della pandemia Quattrociocche e Aquilani hanno divulgato la notizia della loro separazione tramite un comunicato condiviso. L’ex calciatore, nel frattempo diventato allenatore, era infatti alle prese con le ultime esperienze di gioco tra Sporting (Portogallo) e Las Palmas (Spagna). La lontananza da casa non avrà di certo giovato.

La conclusione del connubio per favorire ritrovata serenità

Ad oggi, anche in virtù dei tre anni ormai trascorsi e definitivamente alle spalle, Quattrociocche e Aquilani hanno ripreso a frequentarsi in maniera amichevole, nel pieno interesse dell’armonia emotiva delle figlie. Capita infatti che condividano momenti conviviali come il ritrovarsi a pranzo o cena.

Questa rinnovata serenità collettiva traspare dalle immagini di sé che l’immarcescibile Quattrociocche elargisce ai propri follower sul proprio account Instagram. Ad esempio, in questo post la si vede dare le spalle ad una porta a specchio mentre volge lo sguardo fuori dall’inquadratura, quasi stesse pensando ad altro.

L’immagine che traspare è dunque di grande eleganza, uno sfoggio di lusso di alto livello tuttavia senza risultare pacchiana o fuori luogo. Una lezione di stile per tutti.