Esonero Xavi: erede choc, lo porta Mendes

L’esonero di Xavi è un colpo di scena importante per il Barcellona, il nome del nuovo tecnico è già stato spolierato

Xavi potrebbe essere esonerato, un assistito di Jorge Mendes sarebbe il sostituto già individuato per il futuro ma le polemiche non mancano.

Il Barcellona è pronto a un’altra rivoluzione, il cambio in panchina spiazzerebbe buona parte della tifoseria. Xavi è a rischio, il tecnico catalano non ha più tutta la dirigenza dalla sua parte e potrebbe lasciare la panchina senza ottenere risultati.

L’allenatore non ha più la fiducia della piazza dopo le sconfitte contro Real Madrid e Shakthar, la soluzione per il Barcellona si sta delineando.

Un altro grande ex sarebbe pronto per questo ruolo, il procuratore Jorge Mendes ha ottimi rapporti con Joan Laporta e potrebbe consegnare già il nuovo allenatore. Il presidente del Barcellona punterà così su un altro mister giovane.

Xavi via da Barcellona, in panchina va Marquez

I tifosi del Barcellona apprendono da El Nacional quello che potrebbe essere l’erede di Xavi. L’erede per la panchina fa discutere e riflettere, la mossa di Mendes in favore del suo assistito spingerebbe il Barcellona a un cambio interno particolare: Rafa Marquez il nuovo allenatore blaugrana dal 2024.

Marquez in panchina se il club non vincerà nulla in stagione: l’opzione di Mendes per il futuro del Barcellona sarà pressante nel corso delle prossime settimane. Senza risultati, Xavi andrà via e il club sarà costretto quasi a ripartire da zero.

Il mister messicano ha una limitata esperienza in panchina, Guida la seconda squadra catalana ma sta convincendo per i risultati, nella scorsa stagione ha rischiato la promozione nella Secunda division arrivando sino ai playoff della terza seria.

L’ex difensore è apprezzato dalla dirigenza e potrebbe fare il salto di qualità nel 2024.

Marquez seguirebbe l’esempio di Luis Enrique e di altri allenatori, l’opzione però non riscalda più di tanto la piazza nonostante un percorso da allenatore che fa ben sperare.

L’esperienza nel mondo del calcio non gli manca di certo, Marquez da calciatore con la sua nazionale ha disputato ben cinque mondiali, in campo ha vinto tutto ed ha giocato anche in Italia per una stagione e mezza al Verona.

Joan Laporta, almeno al momento, ha smentito l’ipotesi di un cambio immediato: “Siamo totalmente al fianco dell’allenatore, siamo orgogliosi di avere Xavi per le sue qualità umane e professionali. Siamo una squadra e dobbiamo stringere i denti anche nelle avversità, in questo momento è importante stare insieme”.