La Juve è un ricordo: sgasata giallorossa

La Roma diventa una seria concorrente all’obiettivo della Juventus e potrebbe superarla proprio sul filo di lana. Tiago Pinto fa sul serio per accontentare Mourinho

Il General Manager giallorosso ha messo gli occhi su un giocatore a lungo corteggiato anche da Giuntoli. A quanto pare in questo momento la Roma sarebbe in vantaggio per portare in Serie A il centrocampista che gioca in Ligue 1.

La Juve e la Roma potrebbero trovarsi sulla stessa barca in vista del mercato di gennaio. I bianconeri guidati da Allegri sono partiti senza dubbio meglio dal punto di vista dei risultati, rimanendo in scia all’Inter e giovandosi dell’assenza dalle coppe europee.

Dal canto loro i giallorossi si sono complicati la vita contro lo Slavia Praga in Europa League, perdendo al momento il primo posto nel girone, mentre in campionato hanno racimolato solo un punto nel derby contro la Lazio.

Lo Special One ha bisogno di rinforzi a gennaio viste le carenze tecniche della sua rosa. In alcuni reparti, come il centrocampo, avrebbe anche un numero sufficiente di giocatori ma solo sulla carta, visto che l’infermeria è stata spesso piena.

Pellegrini e Renato Sanches sono stati a disposizione meno della metà delle partite e questo ha accorciato le possibilità di turn over di Mou. A gennaio serve un uomo in grado di cambiare passo, di donare quel dinamismo che né Paredes né Cristante sono in grado di dare.

Tiago Pinto ha messo gli occhi su un profilo giovane e forte della Ligue 1, su cui c’era da tempo anche il radar di Giuntoli e della Juventus.

Roma, Tiago Pinto supera tutti nella corsa ad Habib Diarra: piace il talento dello Strasburgo

Habib Diarra è un classe 2004 che sta facendo impazzire mezza Francia, grazie alle sue prestazioni con la maglia dello Strasburgo.

Di origini senegalesi, Diarra sta scalando rapidamente le nazionali giovanili francesi, arrivando ad essere un punto di forza dell’Under 18. L’allenatore dello Strasburgo, Patrick Viera punta forte su di lui e con i giusti consigli lo sta facendo maturare pian piano.

Dotato di una grandissima corsa e di un’ottima intelligenza tattica, in patria lo paragonavano a Kante. In effetti anche il Chelsea aveva messo gli occhi su di lui, non foss’altro perché Todd Boehly è diventato proprietario oltre che dei Blues anche del club dell’Alsazia.

Diarra è stato cercato anche da un altro club di Premier League, ovvero il Nottingham Forrest, ma a quanto pare la Roma potrebbe balzare in testa a questa corsa.

La Juve di Giuntoli era fortemente interessata ma è stata scavalcata da Tiago Pinto che intende provare ad affondare il colpo già nella finestra invernale, magari sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

