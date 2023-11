Giuntoli lo ‘scippa’ a Marotta: investimento da 32 milioni

Cristiano Giuntoli pronto a scippare il giocatore da sotto il naso di Marotta: affare da 32 milioni di euro, arriva a giugno

La Juventus è tornata a fare sul serio in Serie A dopo due anni a vuoto in cui ha deluso dal punto di vista del gioco e dei risultati. Sebbene anche in questa stagione non stiano eccellendo sul piano estetico, i bianconeri sono secondi in classifica e sognano di poter tornare a vincere lo scudetto a distanza di quattro anni dall’ultima volta.

Dopo la sosta, all’Allianz Stadium, avrà luogo il tanto atteso derby d’Italia con l”Inter capolista che si preannuncia infuocato e che già potrebbe dire molto sulle ambizioni tricolore della Juventus.

Una vittoria permetterebbe a Chiesa e compagni di prendersi il primato e di continuare a sognare, mentre una sconfitta potrebbe anche ridimensionarla dal punto di vista psicologico.

La partita, seppur non decisiva per lo scudetto, è importante per entrambe le squadre che manderebbero un segnale forte alle dirette concorrenti con un successo e ad oggi dire chi sia la favorita appare difficile.

In attesa del derby d’Italia sul campo, le due società sono pronte a battagliare sul calciomercato dove spesso e volentieri condividono gli stessi obiettivi, quasi come a volersi fare dispetti.

Stavolta nel mirino di entrambe le squadre c’è un Piotr Zielinski – al quale in Nazionale è stato diagnosticato l’angina pectoris – che piace molto a Giuntoli che è pronto a scipparlo da sotto il naso di Marotta.

Il contratto del polacco con il Napoli è in scadenza al termine della stagione e sebbene il calciatore abbia aperto al rinnovo, la situazione è ancora in stand by.

Giuntoli, sempre grande estimatore del centrocampista, sta provando ad inserirsi in questo discorso per portarlo alla Juventusla prossima estate, scippandolo di fatto all‘Inter.

Juventus, Zielinski obiettivo concreto: Giuntoli “scippa” Marotta

Anche i nerazzurri stanno seguendo il giocatore molto da vicino ed i bianconeri vogliono dunque beffare i rivali di sempre. Per convincere Zielinski, Giuntoli è pronto a tutto ed è intenzionato ad offrire al centrocampista polacco un quadriennale da 4 milioni a stagione per un totale di 16 milioni di euro ed investimento complessivo di 32 milioni di euro.

Un investimento decisamente importante, ma che fa capire quanto Giuntoli sia interessato a portare Zielinski a Torino. Oltre a scippare Marotta, il Football director bianconero vuole fare uno sgarbo anche al suo ex presidente Aurelio De Laurentiis ed ha fatto già capire come il polacco sia un obiettivo concreto.

I tifosi del Napoli invece, così come lo stesso patron romano, si augurano che Zielinski possa presto rinnovare il suo contratto con gli azzurri e restare all’ombra del Vesuvio ancora a lungo.