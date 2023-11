Ilenia lascia a bocca aperta: posa e scatto sexy

La telegiornalista sportiva e di finanza è sempre più sensuale nei suoi scatti e con i suoi outfit. Difficile resisterle a lungo

Sono diverse e tutte molto ambite e apprezzate le cosiddette telegiornaliste del panorama televisivo italiano. Ovvero donne e ragazze dalla professionalità indiscussa che vengono scelte per condurre programmi legati a sport e non soltanto.

Se Diletta Leotta è considerata la regina di questo mondo, grazie alla sua prorompenza fisica ed i suoi modi tanto amati dal grande pubblico, vi sono tante giovani che vogliono arrivare ai suoi livelli e mettersi alla prova con i grandi palcoscenici pubblici.

Lavora molto nelle tv private ma in vari ambiti, dimostrando grande competenza generale, una bellissima cronista che sta aspirando a traguardi sempre maggiori. Ma intanto si gode il successo social: parliamo di Ilenia De Sena, giovane e splendida ragazza che si sta ben dilettando nel mondo della conduzione di telegiornali, approfondimenti e show di vario genere.

Una ragazza dunque completa, perché competente, informata, abile davanti al piccolo schermo. Ma allo stesso tempo è esteticamente splendida, con il suo viso angelico e sorridente, gli occhi grandi ed il fisico a dir poco invidiabile.

Gambe in bella mostra e sensualità a palate: Ilenia De Sena è imbattibile

Non a caso Ilenia De Sena, oltre a essere un’abile conduttrice, può considerarsi una influencer a tutti gli effetti. La 25enne è seguita da quasi 110 mila follower, tutti impazziti per i suoi scatti. Ilenia si diverte a mostrarsi sia in momenti lavorativi, a margine dei programmi che conduce, sia in pose molto più intime e provocanti.

L’ultimo scatto dal suo camerino, in attesa di condurre Imprese Possibili su Business24 TV, vede la giovane conduttrice mostrare le splendide gambe in un outfit elegante ma allo stesso tempo intrigante, con tanto di vestito corto e stivali.

Insomma, un bel vedere per i tanti fan maschietti che la seguono quasi quotidianamente, tra Instagram e televisione.

Nata a Varese nel 1998, Ilenia De Sena si è fatta conoscere prima sui social, per i contenuti tra Instagram e Youtube, poi come ambiziosa ed affascinante conduttrice.

In ambito sportivo è una presenza fissa del canale Top Calcio 24 mentre ha preso parte spesso all’emittente radiofonica Radio Milan-Inter. Senza dimenticare alcune sue comparsate nel mondo dello spettacolo e dei video, ad esempio collaborando con il duo comico de IPantellas oppure nel canale streaming Disney Plus.