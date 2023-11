Jolanda De Rienzo, selfie incandescente allo specchio: la camicia è cortissima

Impennata della colonnina di mercurio, selfie allo specchi con camicia cortissima: Jolanda De Rienzo è sempre più bollente

Jolanda De Rienzo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo televisivo in un’emittente regionale. Da allora la sua carriera è in continua ascesa tanto da essere la padrona di casa di ‘Calcio weekend’, il format di Sportitalia dedicato alla Serie A.

La giornalista e conduttrice napoletana imperversa sul piccolo schermo e nei social network. Come tante sue colleghe, è molto attiva su Instagram per la gioia dei suoi 356 mila follower.

Se in tv incanta con la sua competenza in materia calcistica e una proprietà di linguaggio che le consente di non avere peli sulla lingua nei suoi commenti e nelle sue analisi (come dovrebbero essere tutti i giornalisti) senza, però, urtare la suscettibilità dei diretti interessati e dei tifosi, sul suo profilo social si spoglia (in tutti sensi) dei panni dell’impeccabile professionista della comunicazione per mettere in mostra le meravigliose curve di cui le fatto dono Madre Natura.

Jolanda De Rienzo, la camicia è cortissima: gambe da capogiro

Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale di Luciano Spalletti nell’ambito delle qualificazioni a Euro 2024, il campionato ritornerà nel weekend del 25-26 novembre, con 2 match nel programma del ‘monday night’.

Scaldano, dunque, i motori i giornalisti, i telecronisti e i conduttori, pronti a raccontare un’altra giornata di un campionato che non sta lesinando emozioni e sorprese. Non fa eccezione, da esemplare professionista qual è, neanche la bellissima e seducente Jolanda De Rienzo.

Solo che il suo ‘warm up‘ è di quelli che mandano su tutte le furie Greta Thunberg, la paladina della lotta al ‘global warming‘, il riscaldamento globale.

Il suo selfie allo specchio, nel suo camerino negli studi di Sportitalia, è talmente incandescente da liquefare all’istante perfino il ‘Perito Moreno‘, tra i più imponenti ghiacciai del mondo, il più lungo ghiacciaio continentale in movimento del mondo, nonché, per il guru del turismo, Aaron Millar, una delle Sette Meraviglie del Mondo (non per nulla, dal 1981 è nella lista del Patrimonio culturale e naturale dell’umanità dell’Unesco).

D’altra parte, nell’intimità del suo camerino, il suo personale ‘sancta sanctorum’, Jolanda De Rienzo si sente libera di mettersi in libertà. In totale libertà dal momento che indossa una camicia talmente corta da lasciare completamente scoperte le sue chilometriche e affusolate gambe.

Se questa, dunque, è l’anteprima, non perdetevi la prossima puntata di ‘Calcio weekend’ perché sarà di sicuro scoppiettante grazie alle curve esplosive di Jolanda De Rienzo.