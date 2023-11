Yildiz incanta, nuova offerta alla Juventus e risposta immediata

Tra i principali prodotti del vivaio della Juventus, Yildiz è senza ombra di dubbio quello che maggiormente ha colpito gli altri club

Nelle ultime stagioni la Juventus ha lanciato diversi giovani. Soule, Iling Jr, lo stesso Yildiz e molti altri ancora. Tra tutti questi nomi però, allo stato attuale colui che sembra aver catturato l’occhio dei vertici della società sembra essere proprio il giovane turco. Non solo i dirigenti bianconeri hanno posato i loro occhi su di lui.

Sembra infatti che i bianconeri abbiano ricevuto delle offerte per il suo cartellino, trovando così la risposta immediata da parte della società proprietaria.

Di tutti i giovani giocatori che stanno incantando la Juventus, Kenan Yildiz è senza ombra di dubbio uno dei nomi più in voga del momento.

Il giocatore ha recentemente segnato contro la temibile Germania, esultando come Alex Del Piero per celebrare il primo (e meraviglioso) di tanti gol con la maglia della sua Nazionale.

Yildiz via dalla Juve? Ecco la proposta

Classe 2005, si tratta di una seconda punta che può anche svolgere il ruolo di esterno in fascia, idealmente in un 4-3-3 puro. Inoltre, al fronte di particolari mancanze da colmare, può anche giocare in qualità di mezzala. Un giocatore duttile anche nonostante la giovane età, e che può fare la differenza grazie ad un bagaglio tecnico davvero capiente.

Per non parlare delle sue sensazioni capacità balistiche, come testimonia il destro a giro sul palo lontano messo a segno contro i tedeschi. Insomma, tutte caratteristiche ad Allegri potrebbero tornare decisamente utili in un futuro prossimo. Ma l’allenatore toscano non sarà affatto indisturbato. C’è infatti anche la concorrenza dei club esteri, che potrebbe rappresentare un ostacolo per la Juve.

Anche se ovviamente, essendo un club di forti mancanze finanziarie, l’occasione per monetizzare è davvero ghiotta. A farsi avanti su tutti c’è stato un club che per appartenenza il giocatore sembra conoscere bene.

Si tratta del Fenerbahce, club che milita attualmente nella massima serie turca. Il club ha offerto circa 10 milioni di euro per il suo cartellino, ma al momento i bianconeri non sembrano volerne sapere.

Del resto privarsi di un prospetto del genere allo stato attuale sarebbe quantomeno prematuro, considerato che ha appena 18 anni. Inoltre, crescendo ancora il suo valore potrebbe addirittura triplicarsi, rendendo quei 10 milioni offerti una cifra praticamente ridicola in prospettiva. Al momento, dunque, la Juve ha respinto qualsiasi avance ricevuta.