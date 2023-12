Avviati i contatti con una big della Premier League: pronto un regalo per Mourinho

Pinto fa sul serio e Pochettino da l’ok, il gioiellino del Chelsea è sempre più vicino alla maglia giallorossa

Dopo un inizio di campionato piuttosto difficile, la squadra di Mourinho è riuscita ad agganciare il quarto posto in classifica e può tornare a pensare all’obiettivo che si è prefissata ad inizio campionato, ovvero il ritorno in Champions League. Con il pareggio con la Fiorentina in casa, sono emerse le criticità di una squadra che nonostante i numerosi infortuni, continua a lottare anche in Europa League.

Gennaio è alle porte, il mercato invernale è sempre più vicino ed i giallorossi guardano ai possibili rinforzi da prendere, focalizzandosi principalmente sul reparto difensivo. Infatti sono diversi gli infortuni che hanno colpito i difensori della Roma e Tiago Pinto ha deciso di regalare un giocatore (in prestito) a José Mourinho.

Mourinho a caccia di un difensore centrale

Il reparto che preoccupa maggiormente lo Special One è sicuramente quello difensivo. La retroguardia giallorossa, infatti, è numericamente contata sin da inizio stagione e considerata l’assenza di Chris Smalling da settembre, Kumbulla in fase di recupero e la partenza imminente di N’Dicka per la Coppa d’Africa, ai giallorossi rimarranno soltanto Mancini e Llorente.

Tiago Pinto però, ha già reso noto che non farà acquisti a titolo definitivo, ma si limiterà a cercare qualche buona occasione magari in Premier League. Sono tanti i calciatori annotati sul taccuino di Pinto e l’asse di mercato Roma-Londra negli ultimi anni è stato sempre molto attivo. L’ultima operazione tra i due club riguarda Romelu Lukaku e con il benestare di Mauricio Pochettino un altro giocatore potrebbe arrivare per vestire la maglia giallorossa.

Lukaku chiama, Chalobah risponde

Trevoh Chalobah del Chelsea sembrerebbe essere il profilo perfetto per raggiungere Mourinho e i suoi. Il difensore centrale del Chelsea, out a causa di un infortunio per diversi mesi, sarebbe stato messo in vendita dal club londinese per volontà proprio del dell’allenatore argentino dal momento in cui il ragazzo non rientrerebbe nei piani dei Blues.

Il giocatore classe ’99, negli anni passati, era già stato vicino alla Serie A. Infatti Romelu Lukaku, suo grande amico, aveva provato a portarlo con sé all’inter e ora lo vorrebbe al suo fianco nella sua nuova avventura. Sono tante le squadre sulle tracce del ventiquattrenne, che però lo cercherebbero per il mercato estivo. Una tra queste è il Milan, che si prepara alla cessione di un difensore e l’altra è l’Inter che starebbe pensando invece di svecchiare un po’ il reparto.