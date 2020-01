Calciomercato Milan, colpo Todibo: svolta in arrivo

Il calciomercato del Milan, oltre ad Ibrahimovic, continua a vedere in Jean-Clear Todibo il grande sogno per la difesa: le ultime

Il Milan guarda al 2020 con ottimismo e, dopo il ritorno di Ibrahimovic, si guarda intorno a caccia di colpi di spessore da regalare a Pioli nel calciomercato di gennaio. Una lunga rincorsa attende i rossoneri, distanti 14 punti dal quarto posto occupato dalla Roma di Fonseca. In tal senso, sembrerebbe pronta ad accendersi la pista che porta a Jean-Clear Todibo del Barcellona: il centrale può sbarcare a Milanello nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, s’infiamma la pista Todibo: gli scenari

Il Milan è pronto a stringere su Jean-Clear Todibo. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, però, l’intenzione del Barcellona sarebbe quella far partire il talento francese ma per valorizzarlo, per poi riportarlo in futuro in blaugrana. Una formula non gradita al Milan che si starebbe quindi opponendo all’eventuale ‘ricompra’ da parte del Barcellona. La soluzione arriverebbe quindi nel mezzo, con un prestito secco fino a giugno in rossonero e la promessa di riparlarne a fine stagione, con il Milan pronto a sfruttare dunque la corsia preferenziale per l’ex Tolosa.

Barcellona e Milan potrebbero quindi venirsi incontro, vista l’esigenza dei catalani di lasciare libero il classe 1999 che in stagione ha collezionato solo 3 presenze e 167′ complessivi con la maglia dei catalani. Situazione in divenire quella per Todibo che ha da tempo le valigie in mano: il suo futuro sarà lontano dal Barcellona.

Milan, Ibrahimovic non basta: serve un Top anche in difesa

L’annata storta, deludente, del Milan di Pioli sta coincidendo con prestazioni altalenanti della difesa rossonera. In tal senso, i numeri mostrati da Romagnoli e compagni nelle ultime uscite preoccupano non poco la dirigenza meneghina. Sono 15 i gol incassati nelle ultime 10 giornate, con la media di 1,5 reti per partita. L’ultima, in ordine cronologico, batosta con la cinquina incassata dall’Atalanta di Gasperini. Pioli chiede a gran voce forze fresche in difesa e, in attesa del ritorno a pieno regime di Caldara, il nome in pole rimane sempre quello di Jean-Clear Todibo.

S.C