Calciomercato, colpo di scena Cavani | Si riapre la pista Serie A

Il mercato degli svincolati potrebbe regalare in estate un Cavani al top team in Serie A, che punta a rinforzare il reparto avanzato.

Il mercato degli svincolati potrebbe regalare in estate all’Inter un attaccante dai grandi numeri e che formerebbe una gran coppia con Lukaku. I nerazzurri sarebbero pronti a fiondarsi su un calciatore che ha già militato in Italia, ma soprattutto dalla grande esperienza. Un bomber capace di segnare gol a raffica in Serie A e non solo, affermandosi anche con la maglia del Paris Saint Germain in Francia. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Inter, colpo da novanta a costo zero

L’Inter sta vivendo una stagione da protagonista, dopo essersi giocata il passaggio del turno in Champions League ed essendo al primo posto in campionato in compagnia della Juventus. La squadra allenata da Conte non vuole però fermarsi e punta a crescere sempre più, tanto da lavorare già in vista del prossimo mercato. Il nome che maggiormente scalda il cuore dei tifosi è quello di Edinson Cavani. L’uruguayano piace da tempo alla squadra milanese che ha messo gli occhi su di lui per rinforzare il proprio attacco, ma vuole aspettare la fine della stagione, quando all’ex Napoli scadrà il contratto. Un operazione quindi a costo zero, ma con la concorrenza dell’Arsenal in Premier League. La news di mercato la riporta Sportmediaset, che riporta poi anche della scelta di Leonardo di non lasciarlo partire a gennaio e di perderlo quindi a zero alla conclusione del campionato.

Calciomercato Inter, Cavani per puntare ai vertici europei

Con la chance quindi di portare un top player a costo zero a Milano, i nerazzurri sono pronti ad affondare il colpo. Infatti l’attaccante può trattare già a gennaio con le squadre che vorranno acquisire le sue prestazioni a partire da giugno. Di conseguenza c’è grande concorrenza per lui, ma la squadra allenata da Conte potrebbe muoversi in anticipo proprio per non farsi beffare dalla concorrenza e portare a casa uno degli attaccanti più forti in Europa.

G.S.