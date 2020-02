Emergenza Coronavirus, spettro rinvio anche su Inter-Sampdoria

Dopo il rinvio di Ascoli-Cremonese, anche la partita di Serie A tra Inter e Sampdoria potrebbe essere rinviata visti i numerosi casi di Coronavirus riscontrati in Lombardia.

Sono purtroppo sempre di più i casi in Italia di contagio da Coronavirus. L’influenza, proveniente dalla Cina, si sta rapidamente spargendo in Europa e da ieri in Italia c’è la massima allerta, visti i diversi casi riscontrati in Lombardia e Veneto. Proprio a causa del Coronavirus sono state sospese più di novanta partite in tutta la regione lombarda, riguardanti leghe dilettantistiche e Primavera 2. Anche in Serie B è stata annullata la gara tra Ascoli e Cremonese, vista la ‘poca prevenzione’ sulle misure di sicurezza da adottare per fronteggiare il virus.

Possibile rinvio di Inter-Sampdoria, si attende la decisione del GOS

A questo punto non è difficile ipotizzare che dei ragionamenti si faranno anche sulle gare di Serie A. Mentre ieri si è giocata in Lombardia Brescia-Napoli, non è detto che, visto l’aumento di casi nelle ultime ore, non possa esser presa una decisione diversa per quanto riguarda la gara dell’Inter di domani, quando dovrebbe affrontare la Sampdoria a San Siro. Per la decisione finale, così come successo per le altre gare sopracitate, si aspetta la decisione del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza), una task force composta da membri di diverse forze dell’ordine che agisce in tutti gli stadi in occasione delle gare.

Ancora non si sa quando questa decisione verrà presa, ma viste le decisioni prese per le altre partite in merito al Coronavirus, è possibile ipotizzare il rinvio della gara tra Inter e Sampdoria.

G.N.