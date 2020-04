Calciomercato Juventus, Zidane lo scarica | Via libera per Paratici

Calciomercato Juventus, un obiettivo bianconero può rientrare tra gli ‘esuberi’ del Real Madrid: Paratici pronto ad approfittare della situazione

La Juventus monitora costantemente numerosi profili di calciatori in Italia e in Europa. Piuttosto folto il taccuino di Paratici, che vuole farsi trovare pronto quando le trattative si riapriranno. I bianconeri intendono rinforzarsi in vari reparti, sia con giocatori affermati che con giovani in rampa di lancio che possano innervare la rosa e aiutare la transizione dal gruppo storico ad uno rinnovato.

Calciomercato Juventus, occasione Hakimi: le ultime

Tra i giocatori più interessanti c’è Achraf Hakimi, terzino marocchino del Real Madrid attualmente in prestito al Borussia Dortmund. Il giocatore marocchino al termine della stagione tornerà ai Blancos, con i quali ha un contratto fino al 2023 e dove è desideroso di mettersi finalmente alla prova. Il suo futuro però è piuttosto in bilico. Ha chiesto informazioni in merito anche il Bayern Monaco, il Real sembra intenzionato a riflettere attentamente.

In società c’è infatti la consapevolezza di avere a che fare con un giocatore di valore, eppure non è detto che Hakimi possa rimanere. Nel ruolo di laterale destro, la titolarità di Carvajal sembra difficile da mettere in discussione, anche perché secondo ‘Marca’ in casa Real si ritiene che il giocatore sia molto forte in fase offensiva ma con tanti miglioramenti da fare in quella difensiva. Zidane è combattuto, apprezza il giocatore ma non è sicuro che faccia al caso della sua squadra. Del resto, la possibilità di monetizzare con la cessione di Hakimi ingolosisce Florentino Perez. Ed ecco perché la Juve vigila attentamente, pronta a piazzare il colpo.

