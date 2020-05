Calciomercato Milan, c’è l’addio | Scambio nella Liga

Mateo Musacchio ha perso posizioni nelle gerarchie del Milan e non è da escludere un suo addio in estate. Idea di scambio con una big di Spagna.

Sarà un calciomercato estivo di grandi cambiamenti per il Milan che si appresta ad operare una sorta di rivoluzione. Occhi aperti anche alle situazioni interne con alcuni calciatori che potrebbero decidere di cambiare aria al termine di questa travagliata stagione. Tra questi c’è anche l’argentino Mateo Musacchio, che è stato scavalcato nelle gerarchie interne dall’ex atalantino Simon Kjaer che ha affiancato spesso e volentieri Romagnoli nella seconda metà di campionato. Un passo indietro per il centrale ex Villarreal che potrebbe anche indurlo a riflettere sul proprio destino, ponderando magari proprio un ritorno in Spagna. In Liga infatti gli estimatori non mancano e il suo contratto in scadenza 2021 potrebbe fare gola a molte. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta dalla Germania | Le parole dell’agente

Calciomercato Milan, Musacchio può partire: doppia idea di scambio

In Liga c’è il Valencia che vuole regalare almeno un paio di rinforzi nel reparto difensivo al tecnico Celades. In lista ci sarebbe proprio Musacchio che potrebbe rappresentare la giusta chance. L’operazione non è affatto da escludere con lo stesso Milan che potrebbe approfittare della situazione per intavolare un maxi scambio con la società iberica.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, il ds su Ibrahimovic | “Penso che giocherà da noi”

Due i nomi in particolare che potrebbero far comodo alla compagine rossonera. Il primo è quello del giovane centrale francese Mouctar Diakhaby che dall’alto dei suoi 192 cm potrebbe guidare la retroguardia milanista. Per lui insieme a Musacchio potrebbero volerci sui 7/8 milioni di euro di conguaglio. Più costoso invece Goncalo Guedes, funambolico esterno offensivo portoghese che è già affermato a livello internazionale proprio grazie alle prestazioni in nazionale al fianco di Cristiano Ronaldo. Il lusitano costerebbe almeno 18/20 milioni insieme al cartellino del difensore argentino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Maldini su Rangnick: “Mai parlato con lui, impari a rispettare”

Calciomercato Milan, Kessie può dire addio | Idea scambio con la Juve