Calciomercato Inter, assalto dalla Spagna | Fissato il prezzo

Dalla Spagna rimbalzano voci sul futuro di Matias Vecino ma l’Inter ha in mente un piano preciso. Le richieste nerazzurre.

Una grossa fetta del calciomercato dell’Inter è legata al futuro di Lautaro Martinez, eppure i nerazzurri dovranno far fronte anche ad altre situazioni nella rosa di Antonio Conte. Tra queste c’è il destino incerto di Matias Vecino, che alla corte del tecnico salentino ha trovato maggiore continuità nella seconda parte di campionato, prima della sosta forzata per il Coronavirus, dopo una prima di stenti e molte esclusioni. L’uruguaiano ex Fiorentina ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri che intanto lavorano sul mercato in entrata anche in zona centrocampo. Per questo motivo va chiarita la posizione di Vecino che ha estimatori al di la dei confini nazionali. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, risoluzione contratto e addio Inter | Le ultime

Calciomercato Inter, Valencia forte su Vecino: spunta la cifra

Matias Vecino è dunque tra i possibili partenti in casa Inter. Ad alimentare tali voci anche le ultime che arrivano dalla Spagna con ‘ElGolDigital’ che evidenzia l’interessamento del Valencia per il mediano uruguaiano che potrebbe fare al caso della società iberica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, conferme sul grande ritorno | C’è il via libera!

Stando alla testata spagnola mancherebbe però l’accordo sulla valutazione del cartellino del centrocampista: il Valencia vorrebbe mettere sul piatto circa 20 milioni, replicando di fatto una sorta di affare Kondogbia, mentre l’Inter dal canto suo non fa sconti e no vorrebbe far partire il calciatore per meno di 30 milioni di euro, vista anche la cifra investita per portarlo a Milano dalla Fiorentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ‘furia’ Conte | Può saltare un altro colpo

Calciomercato Inter, stallo Icardi | Ci prova un altro club