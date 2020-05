Calciomercato Inter, Piccinini tuona su Icardi: “Potevano prendere 90 milioni”

Calciomercato Inter, fatta per la cessione di Mauro Icardi al Psg ma arriva la dichiarazione polemica di Sandro Piccinini

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo, con l’operazione Icardi al Psg in via di finalizzazione. L’attaccante argentino va verso il riscatto da parte del club francese per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 50 milioni di euro di parte fissa, più 8 milioni di bonus. I nerazzurri hanno così deciso di concedere un piccolo ‘sconto’ ai parigini rispetto ai 70 milioni originariamente previsti. Un’operazione, comunque, destinata a far discutere, come sta già avvenendo in queste ore.

Calciomercato Inter, Piccinini critico coi nerazzurri su Icardi

Il giornalista di Mediaset Marco Barzaghi, su Twitter, riportando la notizia, riferisce anche di un altro indennizzo previsto a favore dell’Inter qualora il Psg dovesse vincere la Champions League. Definendo la plusvalenza ‘storica’ per il club nerazzurro.

#Icardi al Psg: all'Inter 50 mln più 8 di bonus. Plus valenza storica per l '#Inter. se i parigini vincessero la Champions, previsto un ulteriore maxi indennizzo ai nerazzurri. — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) May 29, 2020

Arriva però, a stretto giro di posta, la replica del collega Sandro Piccinini. Il quale giudica l’operato complessivo da parte dell’Inter in maniera molto diversa, rimproverando ai nerazzurri una gestione della vicenda che avrebbe potuto essere molto più oculata. Piccinini scrive infatti, in risposta a Barzaghi: “Tecnicamente è una plusvalenza, d’accordo. Ma senza la storia della fascia da capitano Icardi avrebbe continuato a giocare e a segnare e a fine stagione si potevano incassare 80/90 milioni. Quello, per me, rimane un errore grave. Un errore da 30/40 milioni…”. Barzaghi chiude con una personale considerazione: “L’Inter avrebbe sicuramente potuto incassare molto di più ma ha preferito togliersi quello che era diventato un problema grande e molto fastidioso. In ogni caso in tempi di crisi 58 milioni sono ossigeno puro”.

