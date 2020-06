Calciomercato Juventus, finalmente la svolta | Arthur ha deciso!

La trattativa fra Juventus e Barcellona per la maxi-operazione che coinvolge Pjanic e Arthur potrebbe essere decollata: è arrivato l’ok del brasiliano.

I lunghi dialoghi di mercato fra Juventus e Barcellona stanno per arrivare al dunque: la maxi-operazione che coinvolge Miralem Pjanic e Arthur Melo. Dopo diversi mesi in cui i due club hanno cercato di trovare una quadra, la trattativa potrebbe essere entrata nella fase conclusiva. Nella giornata odierna, infatti, potrebbe essersi incasellato anche l’ultimo tassello: il centrocampista brasiliano avrebbe preso una decisione definitiva.

Calciomercato Juventus, Pjanic verso Barcellona | Arthur ha detto ‘si’

Secondo quanto riportato da ‘Goal’, nella giornata di oggi la Juventus avrebbe incassato il ‘si’ di Arthur per il trasferimento in bianconero. Di conseguenza, anche la cessione di Pjanic verso Barcellona è pronta a decollare. I due club faranno due operazioni distinte: il bosniaco verrà valutato sui 60 milioni, mentre il centrocampista brasiliano ha una valutazione che si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Juventus e Barcellona hanno dato un’accelerata all’operazione negli ultimi giorni perché i blaugrana avrebbero bisogno di mettere a bilancio la cessione di Arthur entro il 30 giugno, in modo da evitare una chiusura in negativo dell’esercizio.

La trattativa, che durava ormai da mesi, fra Juventus e blaugrana è giunta finalmente nella sua fase conclusiva. Arthur Melo potrebbe essere una carta importante per Maurizio Sarri, che l’anno prossimo si troverebbe ad avere a disposizione un centrocampista di maggior dinamismo a cui affidare la regia. Inoltre, il brasiliano ha una maggiore propensione a giocare in verticale rispetto a Pjanic: questa mancanza del bosniaco, infatti, avrebbe causato diversi problemi al tecnico bianconero.

Dopo quasi due mesi di trattativa, anche Arthur si sarebbe convinto: Juventus e Barcellona nei prossimi giorni procederanno con le ufficialità!

