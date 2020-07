Calciomercato Milan, cambia tutto | Niente cessione e rinnovo in vista!

La situazione in casa Milan potrebbe essere cambiata radicalmente: considerato fra i partenti fino a poco fa, potrebbe restare e rinnovare il contratto.

Il Milan che si è approcciato alla Serie A post-Coronavirus è una squadra che sta acquisendo una fiducia sempre crescente. Il lavoro di Stefano Pioli sta iniziando a dare i suoi frutti, con i rossoneri che hanno acquisito una dimensione più coerente con la propria storia. Non a caso, poi, è arrivata la prima vittoria contro una big: Roma schiantata a ‘San Siro’, in una partita a senso unico. I piani di Gazidis per il futuro, però, rimangono invariati: in estate sarà rivoluzione. Potrebbe essere cambiata totalmente la posizione di uno dei rossoneri: da possibile partente a pilastro per il futuro, con un rinnovo in vista.

Calciomercato Milan, Romagnoli ora può rimanere | Il rinnovo è in programma

La crescita del Milan in campionato è passata anche da una fase difensiva migliore: parte del merito va riservato anche ad Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero è tornato ad essere centrale nell’undici titolare e, come rivelato da ‘TodoFichajes’, anche nel progetto del ‘Diavolo’. Gazidis sarebbe già al lavoro per il prolungamento del contratto di Romagnoli, che altrimenti andrebbe in scadenza nel 2022. L’ex centrale della Roma è passato da essere uno dei partenti più papabili, con PSG, Barcellona e Real Madrid sulle sue tracce, ad essere il pilastro su cui erigere la difesa del Milan.

Il difensore della Nazionale sta dimostrando di meritare lo status di top player che gli era stato affibbiato a più riprese. Negli ultimi incontri di Serie A, Romagnoli ha guidato la difesa del Milan in maniera ottimale: anche questo potrebbe essere un segnale sul futuro. La ritrovata serenità del centrale rossonero potrebbe essere figlia della decisione della società di puntare ancora forte su di lui. In questo caso, la fiducia del ‘Diavolo’ sarebbe stata immediatamente ripagata.

