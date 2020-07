Calciomercato Milan, rispunta Torreira | Prezzo scontato!

Il Milan continua seguire Lucas Torreira dalla Premier League a centrocampo: potrebbe arrivare lo sconto per il colpo di mercato per la prossima stagione

Il Milan inizia sin d’ora a cercare di chiudere operazioni importanti per costruire la rosa della prossima stagione. Ivan Gazidis vorrebbe puntare sui giovani ma anche su giocatori esperti che possano servire da guida. Così il mirino rossonero continua ad essere puntato su Lucas Torreira dell’Arsenal, per il quale potrebbe arrivare uno sconto.

Calciomercato Milan, l’Arsenal deve vendere: possibile sconto per Torreira

Milan che sembra essere in netta ripresa nelle ultime settimane, dove oltre ad aver raccolto sono un punto contro la Spal, ha battuto due big come Roma e Lazio. Nel frattempo i rossoneri continuano ad essere molto attivi sul mercato per inserire nuovi tasselli per formare la rosa della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mirror’, l’Arsenal avrebbe bisogno di vendere per riuscire ad accumulare fondi per acquistare Thomas Partey dall’Atletico Madrid.

Nella lista dei possibili partenti dunque potrebbe esserci il nome di Lucas Torreira, calciatore che interessa da tempo al Milan. I rossoneri così potrebbero decidere di andare all’assalto del centrocampista. Inoltre, data la necessità di cedere dell’Arsenal, Torreira potrebbe partire anche ad un prezzo scontato, ovvero intorno ai 25 milioni di euro piuttosto che i 40 milioni chiesti inizialmente. Possibile colpo con lo sconto dunque per il Milan, che andrebbe ad acquistare un calciatore esperto che conosce già bene la Serie A.

