Roma, il nuovo acquisto si opera | Ecco i tempi di recupero

Pedro, futuro giocatore della Roma, ha deciso di operarsi alla spalla: i tempi di recupero

Pesante tegola per Pedro nella sua ultima partita con la maglia del Chelsea. In seguito al brutto infortunio subito nella finale di FA Cup persa contro l’Arsenal, l’esterno spagnolo ha infatti deciso di operarsi. Come riportato da ‘Sky Sport’, il 33enne ha riportato una lussazione alla spalla che potrà essere risolta solamente attraverso un intervento chirurgico. L’ex Barcellona, che a fine stagione si trasferirà alla Roma a parametro zero, dovrà quindi stare fermo per circa un mese. Pedro arriverà quindi a Trigoria con qualche settimana di ritardo per la sua nuova avventura in Serie A.

