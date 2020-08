Calciomercato, sogno da Barcellona | Colpo quasi impossibile

L’Atalanta pensa a Francisco Trincao, che il Barcellona ha acquistato a gennaio dal Braga: ai nerazzurri piace, ma la strada è in salita

Considerato uno dei più interessanti prospetti del calcio portoghese, Francisco Trincao è da gennaio un nuovo giocatore del Barcellona. Il classe 1999 ha concluso la stagione al Braga e potrà presto trasferirsi in Spagna. La permanenza in terra catalana potrebbe però durare molto meno del previsto. Trincao è infatti un ambito oggetto di mercato e anche alcuni club di Serie A lo osservano con attenzione.

Calciomercato Atalanta, sogno Trincao: ostacolo inglese

In particolare, sottolinea il ‘Mundo Deportivo’, ci sarebbe l’Atalanta particolarmente interessata al gioiellino lusitano. L’affare però non è semplice. La ‘Dea’, complice l’elevato costo del cartellino (il Barcellona lo ha pagato 31 milioni di euro), cercherebbe di concludere l’operazione in prestito. I bergamaschi starebbero intensificando i contatti, ma la concorrenza è tanta ed è anche ricca in termini economici.

Tanti club inglesi sono interessati al giocatore portoghese e sarebbero pronti a mettere sul piatto cifre da capogiro. Il Leicester addirittura avrebbe pronta una proposta da 50 milioni di euro. Una cifra che certamente ingolosisce il Barcellona, che otterrebbe una notevolissima plusvalenza nell’arco di soli sei mesi.

Altra complicazione sembra essere poi la preferenza del giocatore. Trincao, nel caso dovesse lasciare la Spagna, sarebbe più intenzionato a scegliere la Premier piuttosto che la Serie A. Per l’Atalanta la strada sembra dunque farsi in netta salita.

