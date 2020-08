Calciomercato, assalto del Real in Serie A | Pronto il colpo a centrocampo!

Il Real Madrid continua a guardare in Serie A per rinforzare il centrocampo di Zidane: pronto l’assalto per la stella del campionato italiano!

Il Real Madrid non intende stare ad aspettare e sta preparando l’ennesima campagna acquisti davvero importante. Il club spagnolo sarebbe sulle tracce del top player della Serie A per incrementare il tasso tecnico della compagine guidata da Zinedine Zidane.

Calciomercato, torna di moda Milinkovic Savic

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il presidente Florentino Perez sarebbe piombato nuovamente sulle tracce del centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic Savic. La valutazione di Lotito per la sua stella è davvero eccessiva e si aggira intorno ai 90 milioni di euro.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità davvero interessanti per quanto riguarda il futuro del giocatore serbo, che ha sposato fin da subito il progetto biancoceleste.

Il Real Madrid continua a guardare in Serie A per provare un colpo davvero sensazionale in vista della prossima stagione.

