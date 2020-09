Calciomercato, il DS allo scoperto | “Nessun accordo col City!”

Calciomercato, il DS del Siviglia, Monchi, fa chiarezza sul futuro di Kounde: “Nessun accordo con il Manchester City!”, la situazione

Nel corso della conferenza stampa di presentazione per l’arrivo di Marcos Acuna al Siviglia, il DS degli andalusi, Monchi, ha voluto fare chiarezza sul futuro del proprio centrale difensivo, Jules Kounde. Quest’ultimo sarebbe al centro dei desideri del Manchester City di Guardiola, al punto che gli inglesi avrebbero già scartato l’ipotesi Koulibaly per gettarsi sul difensore francese. “Dubito che Kounde abbia già un accordo con il City – ha tuonato Monchi – Anche perché ha ancora un contratto con il Siviglia. E posso confermare, che anche il nostro club non ha nessuno accordo con il City. Conoscendo Jules, in questo momento sarà concentrato soltanto sulla Supercoppa di giovedì e su come farsi trovare pronto contro Lewandowski, Sané e Gnabry”.

