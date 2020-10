Calciomercato, Milan shock | Bakayoko in un’altra big di Serie A

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato ma potrebbe presto perdere un obiettivo. Bakayoko in Serie A ma non in rossonero!

Sono giornate molto calde per il Milan, che ieri ha conquistato l’accesso alla prossima Europa League vincendo ai rigori contro il Rio Ave in una gara infinita durata circa 3 ore tre tempi regolamentari, supplementari e calci di rigore. Ora restano gli ultimi giorni di calciomercato per programmare al meglio questa annata.

Da poche ore dunque c’è la certezza che si giocherà ogni tre giorni e per questo potrebbe esserci ancora qualche colpo importante per completare la rosa in ogni reparto in modo da riuscire a giocare ogni tre giorni senza problemi. L’obiettivo è sicuramente quello di tornare tra le prime quattro in Serie A.

Calciomercato Milan, Bakayoko verso la Serie A ma non in rossonero. Offerta del Napoli

Anche a centrocampo si va a caccia di nuovi affari dopo aver portato Sandro Tonali in rossonero. Il nome più discusso in questo giorni è quello di Tiemoue Bakayoko di proprietà del Chelsea. Il francese però sembrerebbe più lontano.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il Napoli sarebbe pronto all’assalto e sarebbe in contatto con i Blues per chiudere in questi ultimi giorni. L’offerta dovrebbe essere di un prestito oneroso con o senza obbligo di riscatto, mentre il club di Premier League vorrebbe il diritto. Per quanto riguarda il francese, però, ci sarebbe l’ostacolo ingaggio per quanto riguarda la compagine partenopea. E così gli intermediari dell’operazione starebbero pensando allo scambio con la Juventus con Ramsey.

Per il calciatore è pronto invece un contratto da 2 milioni di euro all’anno. Il Milan così perderebbe di vista un obiettivo seguito per diverso tempo.

