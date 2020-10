Calciomercato Juventus, UFFICIALE Chiesa | I dettagli

La Juventus ha depositato il contratto di Federico Chiesa: ultimo colpo in entrata per il calciomercato.

Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus. L’esterno si trasferisce in prestito con opzione di riscatto al termine della prossima stagione dalla Fiorentina. Visite terminate nel primo pomeriggio e poi contratto depositato in Lega per il nuovo giocatore bianconero, che in estate era stato seguito molto dal Milan e anche all’estero. Con l’uscita di Douglas Costa e di De Sciglio si è liberato lo spazio nella rosa di Andrea Pirlo per il giovanissimo talento ligure.

