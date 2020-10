Calciomercato Juventus, Pogba come Morata | Arriva ad una condizione

La Juventus continua a insistere sul prossimo calciomercato e sogna il colpo Pogba. Ecco le condizioni per concludere l’affare

Non è un momento semplice per la Juventus, che in campionato non ha avuto l’inizio che sperava. I bianconeri hanno collezionato fin qui nove punti nelle prime cinque giornate, anche se tre di questi punti sono arrivati con un successo a tavolino contro il Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma l’affare | Rinnovo ad un passo

La compagine allenata da Andrea Pirlo ora può riscattarsi in Champions League con la sfida di mercoledì contro il Barcellona. Sono diversi gli esperimenti che si stanno provando in queste settimane e l’impressione è che si stia cercando la giusta quadra per andare fino in fondo fino al termine del campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, un big dal Real Madrid | Eriksen carta di scambio

Calciomercato Juventus, Pogba resta nel mirino: su di lui anche PSG e Real Madrid

Mentre la squadra lavora per crescere in questa stagione, la società continua a pensare al futuro e studia nuovi colpi importanti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Paul Pogba ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United sfruttando la clausola per arrivare fino al 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Juventus e Napoli | C’è il Barcellona

Ora si lavora per un pluriennale, ma la trattativa non appare semplice visto che il francese guadagna tanto e non è un elemento principale del tecnico Solskjaer. Per questo su di lui ci sono gli occhi di Real Madrid, Juventus e PSG che potrebbero tentare un assalto in estate. I bianconeri vorrebbero provare a chiedere un abbassamento dell’ingaggio rispetto ai 13 milioni che Pogba prende attualmente ai ‘Red Devils’.

Solo così potrebbe essere fattibile un suo ritorno alla ‘Vecchia Signora’, così come successo per Alvaro Morata che si è ridotto lo stipendio per vestire nuovamente la maglia della Juventus. L’alternativa è Ryan Gravenberch dell’Ajax, considerato da molti come il nuovo Pogba.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Dybala | L’annuncio di Paratici!

Calciomercato Inter, 150 milioni per Lukaku | È duello