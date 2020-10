Shakhtar-Inter, Conte: “Dovremo fare attenzione, sono forti”

Alla viglia della sfida di Champions contro l0 Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell’Inter Antonio Conte

Una gara importante per la stagione dell’Inter. Archiviati i tre punti conquistati a Marassi contro il Genoa, la squadra di Conte sarà impegnata nella complicata trasferta contro lo Shakhtar Donetsk. “Situazione diversa dalla gara di luglio dove siamo stati perfetti in entrambe le fasi, dobbiamo fare attenzione: lo Shakhtar è molto forte“, così l’allenatore leccese sull’avversario di domani. Conte ha aggiunto: “Hanno diversi giocatori brasiliani, bravi tecnicamente e molto rapidi. Non hanno vinto per caso a Madrid”.

Inter, Conte su Lukaku-Lautaro: “Hanno margini per migliorare”

Uno dei temi su cui Conte si è soffermato è la crescita della coppia d’attacco nerazzurra. Lukaku e Lautaro sembrano migliorare l’intesa con il passare delle gare: “Sono migliorati tanto ma possono farlo ancora, hanno i margini. Sono ancora giovani, per paragonarli ad altri devono vincere”.

Un pensiero, infine, sul girone di Champions: “Sarà un girone equilibrato fino alla fine, la vittoria dello Shakhtar contro il Real ha cambiato la classifica. Guardiamo a noi, stiamo acquisendo sempre più mentalità europea”.

