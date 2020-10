Calciomercato Juventus, ‘rottura’ con Dybala | Destinazione Premier

Il calciomercato bianconero potrebbe vedere l’addio di Paulo Dybala la prossima estate: addio Juventus, per la ‘Joya’ c’è la Premier

Archiviato il deludente pari contro l’Hellas Verona, la Juventus è già pronta a tornare in campo per il match di Champions di mercoledì sera. Attenzione massima al Barcellona di Koeman ma non solo. Si lavora già alle prossime mosse di calciomercato con il nome di Dybala sempre in primo piano: l’argentino si avvicina all’approdo in Premier League.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pogba come Morata | Arriva ad una condizione

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rottura definitiva | Doppio big a gennaio!

Calciomercato Juventus, Dybala verso la Premier: i dettagli

Dopo sei stagioni a Torino, il futuro di Paulo Dybala sarà con ogni probabilità lontano dall’Italia. Secondo ‘Don Balon’, infatti, alle sempre vive candidature di Real Madrid e Manchester United, si fa strada con forza l’ipotesi Tottenham. Josè Mourinho vuole affidare le chiavi dell’attacco degli ‘Spurs’ proprio a Dybala , vista la probabile partenza a giugno di Kane ed il riscatto di Bale ancora in dubbio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Con il rinnovo dell’attuale accordo in scadenza nel 2022 ancora molto lontano, ad un anno dalla scadenza appare quasi scontato un divorzio tra l’ex Palermo e la Juventus. In caso di addio di Dybala, valutato non meno di 80 milioni, anche Cristiano Ronaldo potrebbe fare le valigie.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, niente Juventus e Napoli | C’è il Barcellona

Il portoghese ritiene la ‘Joya’ una pedina indispensabile per la Juventus e non gradirebbe la cessione del 26enne di Laguna Larga. Situazione dunque in divenire, il Tottenham in forte pressing per la prossima estate: Dybala l’obiettivo numero uno dello ‘Special One’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Ronaldo | Scambio shock!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo super: addio Dybala | Lo vuole Ronaldo!