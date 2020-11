Juventus, buone notizie per Pirlo | Due ritorni nel report UFFICIALE

La Juventus trova due importanti recuperi nell’allenamento svolto oggi alla Continassa: il report ufficiale del club

Chi parte con le nazionali è impegnato per l’ultima partita prima di tornare nei club, mentre chi non è partito continua ad allenarsi. Proprio dall’allenamento quotidiano alla Continassa Andrea Pirlo trova due ottime notizie. Due calciatori fondamentali tornano a disposizione del tecnico per il ritorno della Serie A.

Juventus, report positivo per Pirlo: tornano de Ligt ed Alex Sandro

Alla Continassa sono scesi in campo i calciatori della Juventus che non sono stati convocati nelle nazionali e chi è tornato in anticipo, come Leonardo Bonucci. Infatti l’unica nota negativa per Andrea Pirlo è l’infortunio del centrale, che dovrebbe averne per alcune settimane. Fortunatamente però il tecnico bianconero proprio oggi trova due rientri molto importanti. Infatti nel report quotidiano si evidenzia come due calciatori fino ad ora infortunati tornano in gruppo.

Uno di questi è Matthijs de Ligt, che dopo il lungo stop potrà sostituire proprio Bonucci al centro della difesa contro il Cagliari. L’atro importante ritorno invece è quello di Alex Sandro, che in questa stagione proprio come l’olandese non è mai stato a disposizione. Mentre a svolgere una sessione di lavoro differenziato sono stati Giorgio Chiellini, Paulo Dybala ed Aaron Ramsey.

