Calciomercato Juventus, il ds si offre | “Voglio tornare”

Possibile nuovo direttore sportivo per la Juventus. Il dirigente infatti si è offerto al club bianconero. I dettagli

Il futuro direttore sportivo della Juventus potrebbe non essere Fabio Paratici. Il suo contratto, infatti, scadrà nell’estate del 2021 e il club bianconero potrebbe scegliere di affidarsi a un altro ds, desideroso di tornare presto a mettersi in gioco come una volta.

Juventus, suggestione Petrachi come nuovo ds

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Torino e Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, dove ha svelato diversi retroscena di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni: “Divorzio con Pallotta? Non parlavamo mai al telefono, perché non conosco l’inglese. In tutto l’avrò visto due volte, si è fidato delle persone sbagliate e forse oggi ha capito chi è Petrachi“. Parole dure di un dirigente che vorrebbe presto tornare in pista.

Petrachi potrebbe farlo proprio alla Juventus, visto che il posto di Paratici è tutt’altro che sicuro. Non a caso ha spiegato che sarebbe felice di un ritorno: “Mi piacerebbe molto, ma non lo farei a qualunque condizione“. Vedremo quali saranno le intenzioni del club bianconero.

