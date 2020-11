Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Si taglia l’ingaggio!

Il Milan potrebbe presto accogliere un nuovo difensore centrale: ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo del calciomercato estivo

Il Milan è alla ricerca di profili giovani per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Sono tanti i profili valutati da Paolo Maldini sul mercato, che vuole continuare a impostare la struttura della squadra su un mix di giovani talenti ed elementi di esperienza. Il reparto da rinforzare maggiormente è quello difensivo, dato che il difensore che aspettava Pioli non è arrivato. Potrebbe però esserci un ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il difensore dalla Premier

Secondo quanto riferito da ‘Canal Plus‘, William Saliba è disposto a ridursi l’ingaggio pur di lasciare l’Arsenal. I Gunners lo hanno trattenuto in estate, ma Mikel Arteta gli ha concesso poco spazio ed è per questo che il difensore classe ’01 vorrebbe tentare una nuova esperienza.

Il Milan potrebbe riprovarci, dopo che è stato uno dei profili valutati da Maldini per la difesa. La disponibilità a rinunciare un ricco contratto pur di tentare l’esperienza in un nuovo club intrigherebbe il dt rossonero. Saliba rientrerebbe nei parametri del Milan e l’ipotesi del suo acquisto si sta facendo spazio tra le idee di Maldini.

